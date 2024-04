O grande campeão da 24ª edição do Big Brother Brasil será revelado na noite desta terça (16/4), na Rede Globo. Na final, Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões de reais, o maior de todas as temporadas.

O baiano Davi é o favorito da noite. Segundo o site Votalhada, que faz a média de enquetes de portais diversos, o brother dispara na frente com 73,48% das intenções de voto, seguido por Matteus, com 18,41%, e Isabelle, com 8,11%.

Para entrar no clima de final, o Estado de Minas relembra os campeões de todas as temporadas do reality show.

BBB 1

A primeira edição do Big Brother Brasil aconteceu em 2002 e foi sucesso garantido na televisão brasileira. Comandado pelo jornalista Pedro Bial e pela atriz Marisa Orth, a estreia do programa marcou 49 pontos de audiência, um recorde que foi batido na final, com 64 pontos.

A competição teve apenas 64 dias de exibição, a mais curta de todas as temporadas, e tinha como proposta transformar desconhecidos em celebridades. Dentro da casa, 12 participantes disputaram o prêmio de meio milhão de reais.

O ganhador foi o dançarino paulista Kleber Bambam, que ficou conhecido por sua forte personalidade e por construir a boneca "Maria Eugênia", a qual considerava sua única companheira no confinamento.

O brother arrecadou 68% dos votos públicos, feitos por ligação telefônica na época, e foi seguido de Vanessa Pascale, em segundo lugar, com 21%, e André Gabeh, terceiro colocado, com 11%.

Bambam voltou a competir no Big Brother Brasil 13, mas desistiu do programa em seu quinto dia.

BBB 2

Devido ao sucesso astronômico da primeira edição, a Rede Globo realizou a segunda temporada do BBB no mesmo ano de sua estreia, 2002. Maior, com 71 dias de confinamento, o programa manteve a lógica de 12 participantes, mas, dessa vez, apenas dois chegariam à desejada final.

Pedro Bial assumiu com exclusividade a apresentação do show. O prêmio de R$ 500 mil foi levado pelo domador de cavalos Rodrigo Cowboy, que arrecadou 65% dos votos, seguido pela estudante de marketing Manuela Saadeh, com 35%.

BBB 3

Em 2003, a terceira temporada do reality durou 78 dias e teve como campeão o assessor parlamentar Dhomini Ferreira, que levou o prêmio de mesmo valor das temporadas anteriores.

O goiano conquistou 51% dos votos, teve um affair com Sabrina Sato na casa, e venceu o programa em uma disputa acirrada, na qual desbancou a professora baiana Elaine Silva, que teve 49% do total.

BBB 4

Um ano depois, a quarta temporada consagrou, pela primeira vez, uma mulher como vencedora. A babá Cida dos Santos arrecadou 69% dos votos e levou R$ 500 mil para casa.



A fluminense enfrentou apenas um paredão durante os 85 dias de confinamento e eliminou a participante Juliana Lopes. Em segundo lugar, o auxiliar de contas Thiago Lira ficou com 31%. Esta foi a primeira edição na qual dois dos participantes entraram na casa por escolha popular.

BBB 5

Um pouco menor que a anterior, com 79 dias de confinamento, a temporada 5 do Big Brother Brasil recebeu algumas novidades, como quartos temáticos e a utilização de uma moeda, as estalecas, colecionadas durante as provas.

A edição registrou grandes audiências e ficou conhecida como uma das mais famosas da história do reality. Com 15 participantes, ela terminou com a vitória do professor Jean Wyllys, que recebeu 55% dos votos, e desbancou a futura atriz Grazi Massafera, com 40%, e o comerciante paulista Sammy Yuko.

BBB 6

Em 2006, o BBB manteve seu sucesso. A final tripla marcou o favoritismo feminino da edição, que terminou com a vitória da auxiliar de enfermagem Mara Viana, com 47% dos votos, levando para casa a mesma bagatela das outras temporadas.

A campeã baiana venceu o programa na disputa com a modelo paulista Mariana Silva, com 34%, e o professor paulista Rafael Valente, com 19%.

BBB 7

Com um início marcado pela baixa audiência, o BBB 7 caiu nos encantos do público de maneira inusitada: pela formação de um triângulo amoroso entre os participantes Diego, Fani e Íris.

Em 85 dias de confinamento, o Brasil votou massivamente pela vitória do administrador de empresas Diego Gasques, o Diego Alemão, que acumulou 91% dos votos e entrou para a história como um dos brothers mais icônicos do reality.

Na final dupla, ele desbancou a estudante de direito Carollini Honório, que ficou com os 9% restantes. Esta foi a primeira edição do BBB em que um participante de um Big Brother de outro país participou. O argentino Pablo Espósito ficou 5 dias na casa.

BBB 8

A oitava temporada da competição teve 78 dias e uma final bastante acirrada. Agora valendo um milhão de reais, a temporada do BBB terminou com a vitória do músico Rafinha Ribeiro, que recebeu 50,15% dos votos.

O brother ganhou de Gyselle Soares, que ficou em segundo lugar e teve 49,85%. Esta foi a primeira vez que ocorreram dinâmicas com Big Fone.

BBB 9

A edição número nove do BBB consagrou o artista plástico Maximiliano de Oliveira como campeão. Max, como foi apelidado, foi o campeão com 34,85%, seguido da modelo e jornalista Priscila Tavares, com 34,61% dos votos, e da professora Francine Piaia, com 30,54%.

A temporada durou 85 dias e o prêmio foi de R$ 1 milhão.

BBB 10

A décima temporada do Big Brother Brasil durou 78 dias e foi a primeira temporada a ter ex-participantes de edições passadas na competição. A final registrou a maior votação do programa e de reality shows no mundo, com mais de 154 milhões de votos.

O vencedor foi o lutador e professor de educação física Marcelo Dourado, ex-participante do BBB 4, que arrecadou 60% dos votos e R$ 1,5 milhão. Em segundo lugar ficou Fernanda Cardoso com 29% e, em terceiro, Cadu Nascimento, com 11%.



BBB 11

O BBB 11 durou 78 dias e terminou com a vitória da atriz e modelo Maria Melillo, que recebeu 43% dos votos e levou o mesmo valor das edições anteriores para casa. O médico Wesley Schunk ficou em segundo, com 31%, e o administrador Daniel Barbosa em terceiro, com 26%.

Essa foi a primeira vez que a dinâmica do paredão quádruplo aconteceu.

BBB 12

Com 80 dias, a décima segunda edição do reality terminou com a vitória do médico veterinário Fael Cordeiro, que recebeu 92% dos votos, a maior porcentagem dos vencedores em todas as edições do programa.

A temporada valeu o mesmo valor. Em segundo lugar ficou a garota propaganda Fabiana Aparecida, com 8%.



BBB 13

O BBB 13 teve 78 dias e foi a primeira edição exibida em HD. Foi também a segunda temporada a ter ex-participantes voltando a competir. A vitória ficou com a advogada Fernanda Keulla, que recebeu 62,79% dos votos, e levou R$ 1,5 milhão para casa.

Nasser Rodrigues teve 28,29% e sua namorada Andressa Ganacin 8,92%.

BBB 14

BBB feminino! Com apenas mulheres na final, o Big Brother Brasil de 2014 consagrou a modelo Vanessa Mesquita com 53% dos votos. Em segundo lugar, a advogada Angela de Morais ficou 28% e, em terceiro, a modelo e affair de Vanessa, Clara Aguilar, teve 19% do número total.

A temporada durou 78 dias e o prêmio foi de R$ 1,5 milhão.

BBB 15

O BBB 15 trouxe o mundo digital para o reality show. Pela primeira vez transmitido em plataformas na internet, como o Globoplay, a edição terminou com a vitória do estudante de direito Cézar Lima, com 65% dos votos.

Ele levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e desbancou a empresária Amanda Djehdian, que ficou em segundo, com 35%.

BBB 16

O BBB de 2016 durou 78 dias e consagrou a estudante Munik Nunes, de 19 anos, como a mais jovem campeã do reality. Em uma final feminina, a goiana recebeu 61,59% dos votos e levou a mesma bagatela da edição anterior para casa.

Com muitas polêmicas, a décima sexta temporada do BBB ficou marcada pela prisão do participante Laércio de Moura, depois de ser eliminado. Ele foi preso por estupro de vulnerável e por fornecer bebidas alcoólicas a adolescentes.

Já na casa, a mineira Ana Paula - uma das personagens icônicas do reality - foi expulsa por desferir dois tapas no participante Renan, após uma troca de provocações durante uma festa. Sua saída foi marcada por grandes protestos nas redes sociais.

BBB 17

A décima sétima edição do BBB teve 81 dias e começou com uma novidade: gêmeos na casa. Os irmãos Antônio e Manoel Rafaski, de 23 anos, de Vila Velha, Espírito Santo, e as irmãs e estudantes Emilly e Mayla Araújo, de 20 anos, de Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, foram os primeiros a entrar na casa.



Protagonista, Emilly foi a campeã da temporada com 58%. Sua irmã foi eliminada ainda na primeira semana. Vivian Amorim, a segunda colocada, arrecadou 41%, e Ieda Wobeto, levou a histórica marca de 1% dos votos.

Nesta edição, Tiago Leifert assumiu o papel de Pedro Bial e se tornou o apresentador oficial do reality.

BBB 18

A edição 18 do BBB começou com quatro candidatos de uma mesma família disputando duas vagas para o programa. A estudante de jornalismo Ana Clara e o analista de sistemas Ayrton Lima, filha e pai, entraram juntos e chegaram à final.

A temporada teve 88 dias e terminou com a vitória da estudante de psicologia Gleici Damasceno, com 57,28% dos votos. O imigrante sírio Kaysar Dadour, ficou em segundo, com 39,33%. Já a família terminou em terceiro com 3,39%.

BBB 19

Entre polêmicas, a décima nona edição do Big Brother Brasil terminou com a vitória da mineira e bacharel em direito Paula von Sperling, com 61,09%. Alan Possamai levou o vice, com 39,91%.

A temporada durou 88 dias de confinamento e valeu um R$ 1,5 milhão.





BBB 20

O BBB 20 estreou um novo modelo no reality show. Com a divisão de camarotes (famosos) e pipocas (anônimos) a temporada emplacou recordes mundiais e um sucesso inigualável.

Maior, com 98 dias de confinamento, a edição fez o programa entrar para o Guinness World Records como "a maior quantidade de votos do público conseguidos por um programa de televisão", com 1.532.944.337 na disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez.

A pandemia de COVID-19 começou no meio da temporada e causou ansiedade nos brothers. A grande campeã da vez foi a médica anestesiologista e pipoca Thelminha Santos, com 44,1% dos votos do público.

As camarotes Rafa Kalimann e Manu Gavassi, ficaram em segundo e terceiro, com 34,81% e 21,09%, respectivamente.

BBB 21

Ainda na quarentena de COVID-19, estreou a vigésima primeira edição do Big Brother Brasil. Com mais de 100 dias de confinamento, foi a segunda edição consecutiva a ter pipocas e camarotes como participantes do programa.

Favorita do público, a advogada paraibana Juliette foi a grande campeã da edição, com a expressiva porcentagem de 90,15% votos. A vencedora estreou uma marca: mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, ainda na casa. Ela levou o mesmo valor anterior para casa.

A influenciadora digital Camilla de Lucas e o cantor Fiuk tiveram 5,23% e 4,62%, respectivamente. Durante a final, o apresentador Tiago Leifert informou aos brothers sobre o falecimento do ator Paulo Gustavo, em decorrência da COVID-19.

BBB 22

O BBB 22 foi a primeira edição com apresentação do jornalista Tadeu Schmidt. Com restrições de saúde, por causa da doença respiratória, mais aliviadas, a casa também se dividiu em camarotes e pipocas.

O ator Arthur Aguiar levou o título de campeão com 68,96% e o mesmo valor em dinheiro das edições anteriores. O corredor da seleção brasileira Paulo André teve 29,91%, e o ator Douglas Silva, 1,13%.

BBB 23

A última edição do Big Brother Brasil levou famosos e anônimos à casa. Com 100 dias de confinamento, a temporada consagrou a médica Amanda Meirelles como campeã, com 68,9% dos votos. A cantora e ex-integrante do grupo Rouge, Aline Wirley, ficou em segundo lugar, com 16,96%, e a atriz Bruna Griphao, em terceiro, teve 14,14%.

O prêmio foi o maior da história do programa até então: R$ 2,88 milhões.