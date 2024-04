A grande final do BBB 24 acontece na noite desta terça-feira (16/4). Durante 100 dias, 26 pessoas foram confinadas na casa. Além dos eliminados, dois participantes foram desclassificados – as camarotes Vanessa Lopes e Wanessa Camargo. Enquanto a influenciadora desistiu do reality para cuidar de sua saúde mental, a cantora foi expulsa por agressão.

Agora, somente três brothers seguem na disputa: Davi, Isabelle e Matteus. Um deles levará o prêmio de R$ 2,92 milhões para a casa. Relembre a ordem dos eliminados até última votação.

1º - Maycon: indicado pela líder Deniziane, o “Tio da Merenda” foi o primeiro eliminado, no dia 11 de janeiro, recebendo 8,46% dos votos para ficar. Ele disputou o paredão com Giovanna e Yasmin Brunet.

2º - Thalyta: em um contragolpe de Juninho, que estava emparedado, a mineira Thalyta Alves foi eliminada com 22,71% dos votos para ficar no dia 14 de janeiro. Ela disputou o paredão com Davi e Juninho.

3º - Lucas Pizane: Após empatar como mais votado pela casa junto de Alane, o líder da rodada, Lucas Buda, indicou o baiano à berlinda. Em um paredão com Davi e Beatriz, Pizane recebeu 8,35% dos votos para ficar no dia 16 de janeiro.

4º - Vanessa Lopes: A influenciadora pegou muita gente de surpresa ao acionar o botão da desistência no dia 19 de janeiro. Em entrevista ao Fantástico, ela contou que teve um quadro psicótico agudo, que a fez deixar o reality.



5º - Nizam: Ele foi o mais votado pela casa e enfrentou o paredão com Pitel e Raquele. No dia 21 de janeiro ele deixou o reality após receber 17,14% dos votos para permanecer na casa.

6º - Vinicius: Mais votado pela casa, o atleta paralímpico foi ao paredão com Alane, Luigi, Marcus Vinicius e Pitel. Ele recebeu 9,92% dos votos para ficar e o primeiro entre os camarotes a sair pelo paredão, no dia 23 de janeiro.

7º - Luigi: O carioca foi indicado por Marcus Vinicius, após o paraense atender o Big Fone. O paredão também tinha Alane, Isabelle e Juninho. O participante recebeu apenas 7,29% dos votos para ficar na casa, em 30 de janeiro.

8º - Juninho: O brother foi o mais votado pela casa, após dinâmica do Big Fone - atendido por Davi. No dia 6 de fevereiro, ele recebeu 60,35% dos votos para sair da casa. Ele disputava a permanência com Alane, Beatriz e Isabelle.

9º - Marcus Vinicius: O paraense foi o segundo mais votado pela casa e disputou o paredão com Davi e Isabelle, que já eram queridinhos do público. Ele recebeu 84,86% dos votos para sair e foi a maior rejeição masculina da edição, em 14 de fevereiro.

10º - Deniziane: Indicada pela líder Raquele, a mineira acabou no paredão com Matteus e Fernanda. Ela foi eliminada com 52,02% dos votos para sair, em 21 de fevereiro.

11º - Rodriguinho: O pagodeiro foi indicado pela líder Beatriz e saiu no paredão contra Fernanda e Lucas Buda. Ele foi eliminado no dia do seu aniversário, em 27 de fevereiro, com 78,23% dos votos.

12º - Wanessa Camargo: A cantora foi expulsa do programa em 2 de março. Durante uma festa, ela foi até o quarto onde Davi dormia. Ela entrou no cômodo pulando, cantando, dançando e deu tapas na perna do brother.

13º - Michel: Indicado por Lucas Buda, o mineiro deixou o programa no dia 5 de março, em paredão disputado com Alane e Davi. Após ser anjo por três vezes seguidas, ele foi eliminado com 70,33% dos votos.

14º - Yasmin Brunet: A última mulher camarote deixou o BBB 24 em 12 de março. Ela foi indicada pela líder Beatriz e acabou no paredão com Isabelle e Lucas Buda. A modelo recebeu 80,76% dos votos.

15º - Raquele: Em um contragolpe dos brothers que estavam Na Mira do Líder, Raquele acabou no paredão com Alane e Beatriz. Ela foi eliminada no dia 19 de março, com 87,14% dos votos.

16º - Leidy Ellen: Mais votada pela casa, ela teve a maior rejeição do BBB 24, recebendo 88,33% dos votos. Leidy deixou o programa em 26 de março, após paredão com Davi, Matteus e MC Binn.

17º - Fernanda: A loba foi para o paredão após ser a mais votada pela casa e disputou a permanência com Beatriz e Giovanna. Ela recebeu 57,09% dos votos, no dia 31 de março.

18º - Pitel: A queridinha do Twitter foi para o paredão após ser a mais votada pela casa. Ela foi para a berlinda com Alane e Beatriz. Ela foi eliminada com 82% dos votos, no dia 2 de abril.

19º - MC Binn: O funkeiro foi o mais votado pela casa e disputou o paredão contra Davi. Ele foi eliminado com 80,34% dos votos, no dia 4 de abril, sendo o último camarote a deixar a casa.

20º - Giovanna: A mineira deixou o reality após um paredão em que foi indicada pelo líder Lucas Buda. Na berlinda com Davi e Alane, a nutricionista recebeu 75,35% dos votos, no dia 7 de abril.

21º - Lucas Buda: Indicado por Davi, ele foi eliminado no dia 9 de abril, com 64,69% dos votos. Ele foi ao paredão com Alane e Isabelle. Fora da casa, ele descobriu que foi deixado pela esposa.

22º - Beatriz: A vendedora do Brás acabou no paredão após um contragolpe de Davi, que foi o mais votado pela casa. Além da ambulante e do motorista de app, Isabelle também estava na disputa. Ela recebeu 82,61% dos votos e deixou a casa em 11 de abril.

23º - Alane: A última eliminada foi Alane, no domingo (14/4). Em disputa com Isabelle e Matteus, ela recebeu 51,11% dos votos.