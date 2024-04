Mesmo tendo o maior número de mineiros da história do Big Brother Brasil, nenhum deles chegou à final do BBB 24. Ao todo, foram quatro participantes: Giovanna Lima, Michel Nogueira, Thalyta Alves e Deniziane Ferreira – todos integrantes do grupo Pipoca. Anteriormente, as edições de 2016 e 2019 tiveram três representantes de Minas Gerais cada.

A advogada criminal Thalyta Alves, 26, foi a segunda eliminada do reality. Em um paredão com Juninho e Davi, ela recebeu 22,71% dos votos para ficar. Moradora de Belo Horizonte, a jovem se apresentou como representante dos pobres e dos fofoqueiros, mas não conquistou o público. Recentemente, ela contou ao Gshow que se sente realizada após se submeter à lipoaspiração. A advogada fez o procedimento nas costas, braços, papada e perna e enxerto no bumbum.

Deniziane foi a nona eliminada, recebendo 52,02% dos votos para sair, no paredão contra Matteus e Fernanda. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, a moradora de Esmeraldas, na Grande BH, chegou a se envolver com o finalista Matteus, mas pôs um fim no relacionamento durante sua participação. Na época, as redes sociais apontaram que Deniziane decidiu terminar apôs ver o gaúcho sem barba. No entanto, ela negou a acusação. “O Matteus é lindo de qualquer jeito. Não teve nada a ver com a barba”, declarou em participação no Mais Você. Semana depois, Matteus engatou um relacionamento com Isabelle.

O próximo mineiro a ser eliminado foi Michel, o 11º a deixar o reality. Em disputa com Alane e Davi, o professor de geografia recebeu 70,33% dos votos para sair. Fã do programa, Michel se inscreveu 11 vezes para participar do BBB. Ele foi um dos que mais faturou durante o reality, totalizando R$ 300 mil em prêmios, incluindo um carro.



Giovanna foi a última mineira eliminada do BBB 24, sendo a 18ª pessoa a deixar a casa. No paredão com Alane e Davi, ela recebeu 75,35% dos votos. A nutricionista teve um relacionamento com MC Bin dentro do reality. Recentemente, o funkeiro revelou que os dois se encontraram aqui fora.



Final do BBB 24



Davi, Matteus e Isabelle disputam o prêmio de R$ 2,92 milhões na noite desta terça-feira (16/4). É o maior valor da história do reality show.