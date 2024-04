Davi é o primeiro finalista do BBB 24

Logo depois da eliminação de Beatriz, a prova do finalista começou. Para coroar a edição, a última disputa foi de resistência e valia uma vaga na final. Os participantes foram colocados em uma plataforma giratória e precisavam ficar de pé, segurando uma plaquinha o tempo todo.



A prova foi tensa e dois participantes saíram da disputa na madrugada. Matteus chegou a passar mal e precisou deixar o local da disputa carregado. Isabelle também não se sentiu bem e acabou sendo a segunda a desistir.



Alane e Davi seguiram firmes no objetivo até o início da manhã desta sexta-feira. Até que, em certo ponto, a paraense admitiu não estar se sentindo bem e desistiu da prova. Com isso, Davi é o primeiro finalista do BBB 24.

O último paredão da temporada está formado: Alane, Isabelle e Matteus disputam as vagas restantes no Top 3. Quem você acha que será eliminado?