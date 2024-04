O Top 5 do BBB 24 está formado. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus fazem parte dos integrantes do Quarto Fada que conseguiram chegar longe no jogo.



Mas para o Top 5 se formar, Lucas foi eliminado. Com 64,69% dos votos, o último participante do Quarto Gnomo saiu do reality.



E mesmo o resultado sendo positivo para os colegas que restaram, a comemoração não reinou. Além do clima estranho entre Beatriz e Davi, que tiveram longas discussões nos últimos dias, uma prova de tirar o fôlego veio logo em seguida.



Uma dinâmica digna de BBB raiz decidiu a última liderança da edição. Os confinados foram equipados e levados em uma van toda tampada para uma área de prova fora da casa. Lá, eles foram suspensos até uma plataforma a 20 metros do chão e soltos em uma tirolesa. Cada um carregou três setas, e, enquanto deslizavam no equipamento, precisavam acertar as pontuações desenhadas no chão. Quem fizesse mais pontos, venceria a disputa.



E o último líder do BBB 24 foi Matteus. Como sua primeira tarefa, ele precisou mandar alguém para o paredão, e Isabelle foi a escolhida. Seguindo a dinâmica, Beatriz e Davi foram os mais votados, com dois votos cada. Matteus precisou desempatar e salvou Beatriz, mas o segundo mais votado tinha direito a um contragolpe, e Davi acabou puxando a vendedora para a berlinda. Sendo assim, Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredão.



Alane tentou consolar a amiga e disse que tem certeza que ela não será eliminada. Isabelle também conversou com a vendedora sobre seu voto, mas ela disse que não levou a mal.



Mais tarde, Beatriz e Davi tiveram mais uma conversa. O baiano disse que ela precisava separar as coisas quando se fala de jogo, mas Bia defendeu que algumas atitudes são piores que um voto, e que ele falou de coisas que diziam respeito à alegria dela.

Em uma conversa com Alane, Beatriz falou sobre a discussão e disse até que se Davi insistir em tentar conversar com ela, vai ao confessionário para reclamar do brother. Alane afirmou que ele está sendo maldoso e sabe usar as situações a seu favor.



E aí, quem você acha que vai perder a oportunidade de chegar ao Top 4? Beatriz, Davi ou Isabelle?