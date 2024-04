Falta uma semana para o BBB 24 chegar ao fim, mas o pessoal da casa mais vigiada do Brasil não para de jogar. Ontem aconteceu o último Sincerão da temporada, e, como de costume, alguns desentendimentos vieram logo em seguida.

Na dinâmica da semana, o Top 6 precisou falar sobre qualidades e defeitos uns dos outros. Apesar de a maioria usar adjetivos leves e tentar contornar a necessidade de criticar os amigos, Davi nomeou Beatriz como egoísta, e a vendedora não levou na esportiva.

O baiano argumentou sobre quando Bia estava no paredão e comeu toda a comida dela para não deixar para ninguém caso saísse. Ele citou também a mudança de comportamento da sister quando ela não se sente ameaçada no jogo, como quando foi imunizada por Matteus e parou de se importar com o paredão, mesmo com Alane na berlinda.

Mas Beatriz não concordou com os argumentos de Davi. Ela disse que a interpretação dele foi errada e rebateu que Alane é muito importante. O papo rendeu e a vendedora admitiu estar chateada com o colega pela plaquinha escolhida e as palavras usadas.



Tudo estava em um tom amistoso, até que não ficou mais. Depois de repassarem os mesmos pontos de vista, o tom de voz aumentou. Beatriz seguiu defendendo que o brother podia ter escolhido outra placa, mas Davi retrucou que poderia escolher a placa que bem entendesse.

Em uma segunda parte da discussão, que se iniciou na madrugada, Bia disse que o baiano está desesperado para se posicionar. Davi citou os looks de fruta como mais um ato de egoísmo, já que a sister tinha sido avisada sobre a proibição e fez novamente, levando a casa toda para o Tá Com Nada.

No fim, Beatriz colocou um cacho de bananas na cabeça e desfilou na cozinha, deixando o baiano falando sozinho. Os dois foram dormir sem acertar os pontos e não tinham conversado até a manhã de hoje.

Hoje mais um participante será eliminado. Quem você quer que saia do BBB 24: Alane, Isabelle ou Lucas?