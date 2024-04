O jogo está afunilando e mais uma participante deixou a casa mais vigiada do Brasil ontem. Giovanna foi a eliminada da vez, com 75,35% dos votos.



Mas em ritmo de modo turbo, a noite não parou por aí. A prova do líder ocorreu logo depois da eliminação da mineira, e Davi ganhou a liderança pela primeira vez.



Quem não se deu bem na disputa foi Alane. A sister foi a primeira eliminada e, como consequência, foi direto para o paredão.



Na formação da berlinda, Davi colocou Lucas. Isabelle foi a mais votada pela casa. Assim, Alane, Isabelle e Lucas estão emparedados.



As duas colegas ficaram muito apreensivas com o resultado e falaram que Lucas é um adversário forte. Alane até se desculpou por ter votado na manauara, dizendo que teria votado em Davi antes dela.



A preocupação de Alane também está indo além do paredão atual. Ela e Beatriz não estão gostando nem um pouco de Matteus e Isabelle juntos. Apesar de terem incentivado muito para o romance acontecer, agora as duas estão arrependidas. As amigas acreditam que, com isso, entregaram o lugar que teriam no pódio para o novo casal.

Enquanto isso, os pombinhos continuaram trocando diversas carícias durante a madrugada, e seguem nas brincadeiras e no clima de chamego.



E para o novo líder é só felicidade. Ele comemorou muito junto com os colegas, principalmente Isabelle e Matteus, e acabou escolhendo a manauara para o VIP. No quarto do líder, eles conversaram sobre jogo e espiaram uma conversa de Alane e Beatriz sobre o novo romance.



Depois de descobrir que recebeu 31 votos em sua trajetória na casa e que Lucas foi o que mais votou nele, Davi demonstrou estar com sangue nos olhos para ir contra o adversário no Sincerão de hoje. Será que a dinâmica vai balançar as estruturas da casa mais uma vez?