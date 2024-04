Os últimos cinco participantes do BBB 24 curtiram a noite com um show comandado por Lulu Santos. E, aproveitando o clima radical depois da prova de terça-feira, a festa teve até uma tirolesa para eles se divertirem.



Mas o que definiu a noite não foi a aventura, mas sim o romance. Isabelle e Matteus estavam cheios de carinhos desde o começo da festa, e mais uma vez os amigos incentivaram para o beijo acontecer.



Depois de um tempo enrolando, a manauara foi para o Quarto Fada e continuou se questionando sobre resistir ou se entregar. Matteus chegou logo depois perguntando se ela estava com vergonha de beijá-lo na pista de dança, mas a sister negou.



Ele também relembrou o romance que teve com Deniziane no início do programa, e explicou que os dois interromperam o affair antes de a fisioterapeuta ser eliminada. Em meio a tantas conversas, finalmente rolou um beijão daqueles.

O casal voltou para a festa e seguiu sem se beijar na frente dos colegas. Beatriz até perguntou se já tinha acontecido algo, só que os dois negaram. Depois, Isabelle contou a verdade para Alane, mas pediu que a sister não falasse com mais ninguém.



Os pombinhos continuaram com a pegação escondida em outros cômodos, até que, no fim da noite, Matteus se juntou a Isabelle e, depois de aproveitarem mais um pouquinho, o casal dormiu na mesma cama.



Só que hoje a noite, o sonho de um dos confinados vai acabar. Beatriz, Davi e Isabelle estão no paredão. Conte aqui para a gente quem você quer ver fora do jogo.