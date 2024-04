A eliminação de ontem foi tensa. Depois de tantas orações, promessas pagas, conversas com o público e até uma travessia ajoelhada no gramado, Beatriz deixou a casa mais vigiada do Brasil.

A vendedora recebeu 82,61% dos votos e deixou Davi (7,53%) e Isabelle (9,86%) no reality.



A despedida foi longa e muito sofrida. Beatriz e Alane se abraçaram enquanto choravam, e Tadeu precisou até chamar a atenção das participantes pela demora, pedindo que a vendedora deixasse a casa.



Ao chegar no palco do programa, Bia correu para o abraço com o apresentador e o derrubou no chão, como uma brincadeira sobre as críticas que recebeu por ter derrubado artistas dentro da casa.

E logo em seguida teve a prova do finalista. O que achou da saída da Bia e quais suas apostas para a grande final?