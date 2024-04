Estamos a um dia da final do BBB 24, e o reality continua entregando muita emoção.



Ontem, Alane deixou a casa mais vigiada do Brasil, perdendo a chance de chegar no pódio. A paraense recebeu 51,11% dos votos. Isabelle foi a segunda mais votada, com 46,66% dos votos, e Matteus, o terceiro, com 2,23%.



Mas essa não foi uma eliminação nada fácil. Ao receber a notícia, Alane ficou muito abalada. A bailarina teve uma crise de choro e começou a se xingar e a bater em si mesma.



Depois de receber apoio dos colegas de confinamento, Alane saiu do programa e foi recebida por Tadeu Schmidt no palco. O apresentador acolheu a eliminada e tentou a acalmar, falando sobre a boa trajetória que ela construiu.



Dentro da casa, Davi, Isabelle e Matteus agradeceram ao público e comemoraram a chegada ao Top 3 do BBB 24. Os brothers, inclusive, já fizeram suas defesas, e explicaram por que merecem levar o prêmio. Falando em prêmio, este será o maior da história do programa. O valor total chegou a R$2.920.000,00.

E o choro, nessa madrugada, foi apenas de felicidade. O trio se emocionou ao assistir dois vídeos em que mostrava parte da trajetória deles na casa, e até receberam espumante para brindar a conquista. Os amigos falaram bastante sobre a alegria de chegar na final e o quanto estão perto de realizar seus sonhos.



Na sua opinião, quem deve vencer o reality?