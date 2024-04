Nesta terça-feira (16/4) o Brasil vai conhecer o mais novo milionário. Davi, Isabelle e Matteus disputam o maior prêmio da história do BBB, que totaliza R$ 2,92 milhões. A segunda e terceira colocação recebem, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil.

Em uma dinâmica ao vivo, os eliminados do programa giravam uma roleta com diferentes valores, que iam de zero a R$ 600 mil. A quantia sorteada era somada ao total já existente. A ação, patrocinada pela Stone, começou no BBB 23, mas foi adaptada para a edição deste ano.

No ano passado, o primeiro da dinâmica, o prêmio foi considerado o maior da história, chegando a R$ 2,88 milhões. Segundo a TV Globo, o valor do prêmio é suficiente para comprar 41 carros populares, nove lanchas, sete apartamentos no Rio de Janeiro, mais de 1600 smartphones, 2.678 smart TVs de 32 polegadas ou 1.889 viagens para Buenos Aires. A vencedora foi a médica Amanda. Mas o valor foi superado pela edição de 2024.

Entre a primeira edição, em 2002, até a quarta, em 2004, o prêmio do vencedor era de R$ 500 mil. Entre 2005 e 2009, o valor era R$ 1 milhão. De 2010 a 2022, os participantes disputavam o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Além do valor da premiação, os finalistas já ganharam alguns milhares de reais dentro da casa. O participante Davi já soma R$ 400 mil. Ao participar de dinâmicas da casa, ele ganhou uma picape no valor de R$ 281,9 mil; R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora); R$ 20 mil; R$ 5 mil em eletrodomésticos; R$ 5 mil para gastar em delivery, videogame e celular. Além de uma bolsa integral para cursar medicina na Faculdade Estácio. A graduação chega a mais de R$ 550 mil.

Já Isabelle ganhou um prêmio de R$ 59,5 mil em dinheiro, um notebook, uma smart TV e uma viagem nacional com acompanhante. Enquanto Matteus ultrapassa os R$ 170 mil. Até o momento, ele ganhou R$ 10 mil, uma smart TV, uma geladeira, R$ 5 mil em eletrodomésticos, viagem internacional com acompanhante, R$ 25 mil e um carro avaliado em R$ 119 mil.