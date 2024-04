Pouco antes da grande final do BBB 24, Matteus e Isabelle trocaram carícias embaixo do edredom. Os dois engataram um romance na reta final do romance, trocando beijos pela primeira vez na última quinta-feira (11/4). Durante a madrugada desta terça (16/4), o casal também refletiu sobre o futuro dos dois fora da casa.

"Mas será? Uma vez a Alane me perguntou sobre isso e conversei com ela. Será que a gente vai se encontrar fora daqui, Matteus?", refletiu a Cunhã. O gaúcho admitiu a possibilidade do romance continuar fora do confinamento. "A gente não sabe... Você pode sair e nunca mais aparecer perto de mim. Mas eu acho que a gente vai se cruzar e conversar."

Em seguida, Isabelle se declarou para o brother e fez um pedido para o companheiro que, no começo do reality, chegou a se envolver com Deniziane, nona eliminada do programa. “Independente de qualquer coisa, dessa situação, dessa alegria da gente ficar juntinho — que é tão aconchegante, tão legal —, eu quero muito que você vá conhecer as coisas que eu compartilhei com você. Questão de intercâmbio cultural mesmo, sabe? Para você ter esse conhecimento de uma cultura que é completamente atípica da sua”, disse a manauara.

"Vai ser difícil você estar solteira, né? Mas se você estiver solteira e eu também, Deus o livre", declarou Matteus. No entanto, o casal pode sofrer com a distância fora do confinamento, já que eles moram em pontos distantes do país.

Enquanto o brother é de Alegrete (RS), Isabelle é de Manaus (AM). Em linha reta, as duas cidades ficam a uma distância de 3 mil quilômetros. A rota de condução chega a 4.358 km. A viagem de avião da capital do Amazonas até a capital gaúcha, Porto Alegre, dura entre 7 e 10 horas. De Poa até Alegrete, ainda tem mais 490 km para percorrer de carro, chegando a quase mais sete horas de viagem. A viagem completa de carro dura 66 horas, quase 3 dias.