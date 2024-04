Mesmo tendo o maior número de mineiros da história do Big Brother Brasil, nenhum deles chegou à final do BBB 24. Ao todo, foram quatro participantes: Giovanna Lima, Michel Nogueira, Thalyta Alves e Deniziane Ferreira – todos integrantes do grupo Pipoca.

Mas esse não é um fenômeno raro. Ao longo de toda história do BBB, somente três participantes mineiros chegaram à final do programa – todas mulheres. Duas ganharam o grande prêmio de R$ 1,5 milhão. A primeira vez foi em 2013.

Fernanda Kella foi a grande vencedora do BBB 13. Ela disputou a final com Nasser e Andressa e ganhou o prêmio com 62,79% dos votos. Na época do reality, a advogada morava em Contagem, na Grande BH. Dentro da casa, ela ganhou o público com a simpatia e engatou um romance com outro brother, André Martinelli, com quem teve um relacionamento por dois anos. Fernanda é apresentadora e já teve programas da Globo e da Rede TV. Atualmente ela está lançando uma linha de óculos.



Paula Sperling foi a grande vencedora do BBB 19. Moradora de Lagoa Santa, na Grande BH, ela foi uma figura controversa, sendo acusada de racismo e intolerância religiosa fora de casa. Além do prêmio em dinheiro, ela levou para a casa três carros durante a competição. Amiga de Hariany, que era a favorita do público, a mineira acabou ganhando o público quando a goiana foi expulsa do programa por agredir a amiga durante uma briga. Paula já revelou que gastou todo o dinheiro que ganhou no Big Brother.

A terceira mineira finalista do BBB é Rafa Kalliman. Participante do Camarote do BBB 20, a influenciadora nasceu em Campina Verde, no Triângulo Mineiro. Ela ficou em 2º lugar, com 34,81% dos votos. No jogo, Rafa se uniu a Manu Gavassi e Thelma, que acabou campeã da edição. Atualmente, Rafa está no ar na novela das sete, “Família é tudo”, em que interpreta a vilã Jéssica.