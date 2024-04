Em poucas horas, o novo campeão ou campeã do BBB 24 será anunciado. A expectativa está lá em cima e a ansiedade à flor da pele.



Para a última noite dos participantes na casa mais vigiada do Brasil, um Sincerão diferente aconteceu. Desta vez, em vez de trocar farpas, os confinados receberam áudios com mensagens de carinho da família. Após ouvirem os recados, eles podiam aproveitar o espaço para responder.



Davi mandou um recado para sua namorada e prometeu casamento. Isabelle recebeu um recado de sua mãe. Já Matteus, ao ouvir sua avó, não conseguiu esconder o choro.



Durante a madrugada, o clima entre os finalistas foi de descanso e lembranças. Isabelle, Davi e Matteus cozinharam juntos enquanto relembravam diversas situações do confinamento.



No meio das conversas, os três ainda tentaram adivinhar o número de seguidores que conquistaram nas redes sociais desde que entraram no confinamento. Mas passaram longe do palpite certo, pensando muito abaixo do que realmente têm.



E os momentos de emoção aconteceram muitas vezes. Davi se lembrou de quando pensou em desistir do programa, afirmando que estava em busca de paz.

O casal Matteus e Isabelle se questionou sobre o que aconteceria entre eles aqui fora. O gaúcho respondeu à manauara que se ela quiser se encontrar com ele, ele também está disposto.



Hoje à noite, a grande final promete entregar muita emoção. Para quem você está torcendo?