Isabelle Nogueira é a cunhã poranga do Boi Garantido, em Parintins (AM)

A emissora A Crítica, do Amazonas, interrompeu sua programação por volta das 21h30 desta terça-feira (16) em apoio a Isabelle na TV concorrente, a Rede Amazônica, afiliada da Globo.

Em seu site oficial, o canal comunicou a decisão. "TV A Crítica pausa programação em torcida para Isabelle Nogueira", afirmou, em comunicado.





O canal pediu ainda que o público votasse para a cunhã poranga no site da Globo. "A emissora de televisão reforça o pedido para a população votar na Cunhã Poranga do Boi Garantido que está na disputa final para vencer o grande prêmio do Big Brother Brasil 2024".

"Nesse momento, não se trata de concorrência entre emissoras, mas sim da vitória de uma amazonense", afirmou o canal.