O participante Davi venceu o BBB 24 na noite desta terça-feira (16/4). O baiano de 22 anos recebeu 60,52% dos votos e levou para a casa o prêmio de R$ 2,92 milhões, o maior da história do reality show. Matteus ficou na segunda colocação e Isabelle na terceira colocação. Eles receberam, respectivamente, R$ 150 mil e R$ 50 mil.

Desde o começo da edição do programa, Davi era apontado como o favorito para ser o campeão. Ele, que entrou na casa com apenas 52 seguidores no Instagram, agora totaliza 8,7 milhões na rede social.

Na internet, o baiano ganhou o apoio de diversas celebridades, que fizeram parte de mutirões para tornar o jovem campeão. Entre as estrelas estão Léo Santana, Carolina Dieckmann, Lore Improta, Pablo, Kevi Jonny, O Kannalha, Cacau Protasio, Babu, Bruno Gagliasso, Douglas Silva, Nadson O Ferinha e os influenciadores Leozito, Cristian Bell, Sheuba, Rafaela Moreira, Tiago Souza, Belle Daltro, Junior Caldeirão e Sthe Matos.

Parte da torcida de Davi pôde acompanhar a grande final na cidade do mais novo milionário do Brasil, em Cajazeiras. Em um verdadeiro carnaval fora de época, a TV Globo preparou uma festa na Arena Pronaica. Além de conferir o programa em um telão, o público curtiu as atrações musicais antes e depois da transmissão. Oh Polêmico, O Maestro, Danniel Vieira e Silvanno Salles são alguns dos nomes que agitam a festa na cidade baiana.