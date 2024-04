O BBB 24 chegou ao fim na madrugada desta quarta-feira (17/4), consagrando Davi como o vencedor. Durante 100 dias, os 26 participantes foram assunto nas redes sociais, rendendo memes e brincadeiras que ganharam a web e até viraram versão de música.

Uma das grandes marcas dessa edição foi o “Calma, Calabreso”. Durante uma festa, Davi e Lucas Buda se envolveram em uma discussão. O baiano acreditava que o professor de Educação Física estava fazendo fofocas sobre ele. O carioca acabou se exaltando. Tentando pôr um ponto final, Davi tentou apaziguar a situação, mas de um jeito que deixou outros participantes confusos. “Calma, Calabreso”, disso.





Algumas pessoas acreditaram que se tratava de uma indireta sobre o peso de Buda, mas o criador do bordão, Toninho Tornado, explicou que era só um mal-entendido. "Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", se pronunciou nas redes sociais. Muitas pessoas gostaram do meme, passaram a usar e até transformaram em fantasia de carnaval.

Xuxa chegou a usar uma camisa com o bordão. Até mesmo a banda Psirico usou a frase para criar uma música de apoio ao brother durante a folia. O grupo La Fúria também fez uma música em homenagem ao “Calma, Calabreso”. A versão oficial vai ser gravada em parceria com MC Binn, que também estava no reality e chegou a brigar com Davi.



Outra polêmica que ganhou muitos memes foi uma fala de Fernanda sobre Beatriz, durante o Jogo do Sincerão. A carioca usou o filme 127 Horas para mostrar seu desafeto pela vendedora do Brás. “Tem um filme chamado 127 horas que o cara agarra a mão na pedra. Se eu estivesse com a mão agarrada com você, não seria 127 horas, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos”, disse.



A frase virou meme e o rosto de Fernanda foi parar no corpo do ator James Franco, protagonista do filme. A fala foi lembrada novamente com a eliminação de Beatriz, dias antes da final. A sister saiu da casa faltando 127 horas para a final do programa.

Fernanda voltou a virar meme, dessa vez em uma briga com Alane. Em briga acalorada, que envolveu até a forma física das duas, Alane acusou Fernanda de criticar seu corpo. "Você me respeita, me respeita! Eu não vou falar do teu corpo, vou falar que tu é mentirosa porque tu é", gritou a sister. Em seguida, Fernanda provocou. "Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero!", respondeu.

A frase acabou em uma cena da novela “Elas por elas”, exibida no horário das 18 h. Ao ser eliminada, Alane também usou o bordão para rir da situação.

“É o Brasil do Brasil”. É impossível pensar no BBB 24 sem lembrar da Beatriz gritando seu bordão pela casa. A famosa expressão foi usada várias vezes, mas ganhou o público no primeiro paredão da sister. O meme divertiu os internautas e foi parar na novela “Fuzuê”, que era exibida na faixa das 19h. A personagem interpretada por Talita Younan citou o bordão em uma cena.

A participante explicou ao Gshow que o meme surgiu de uma frase que ela já usava fora da casa. “Tinha gente no Brás falando ‘Brasil no Brás’. Só que aí eu fui para o BBB e deixei o Brás. Dentro da casa, não me lembro quando comecei a falar ‘Brasil do Brasil’ A frase foi tema da segunda festa do líder de Bia, que apresentou um show de talentos. A primeira festa do líder da sister também viralizou por causa das suas caras e bocas na festa.

meme bbb 24 vídeo festa bia beatriz do brás sorrindo pra câmera pic.twitter.com/D8Em6dswp2 — pesquisadememes (@pesquisadememes) March 1, 2024

Mesmo sem ganhar o prêmio, Bia talvez seja a vencedora na categoria memes. Na estreia do Jogo do Sincerão, ela foi acusada por Lucas Buda de ser biscoiteira e ofuscar os outros participantes durantes as festas do programa. Ela rebateu o professor, dizendo que não mudaria seu jeito de ser.



Mas a resposta foi tão icônica que marcou a edição. “Adoro fazer VT. Eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria. Não sou obrigada a me fechar. Eu sou assim, gosto de cantar. Belo veio, vem Belo, derererê. Ludmilla, veio, vem ombrinho com Ludmilla. E acabou. Se você está achando ruim, tem um botão na sala lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai”, disparou.



Por fim, Bia virou meme junto com Davi, Matteus e Alane, quando se fantasiaram de “palhaços assustadores”. A brincadeira começou com Davi, que começou a imitar o Coringa, interpretado por Joaquin Phoenix no cinema. “Ninguém fala comigo. Ninguém quer ser meu amigo", brincou. "Eu me sinto tão sozinho. A brincadeira só vai começar", disse, andando pela casa.



Giovanna e Yasmin, que estavam na sala, se assustaram com o brother. “Medo. Coisa de psicopata. Ele sobe devagarinho, igual filme de terror. Tá bem macabro. É que o cabelo, tá assustando", afirmou a filha de Luisa Brunet. Na sequência, Davi se escondeu para assustar Isabelle e Bia. A brincadeira acabou contagiando os outros participantes, como Alane, Beatriz e Matteus, que fizeram maquiagens semelhantes.