A influenciadora digital Vanessa Lopes participou da transmissão da final do BBB 24 e falou sobre sua saúde mental. A jovem era uma das sisters do reality, mas desistiu do programa no dia 19 de janeiro, para cuidar de um quadro psicótico agudo.

A sister se encontrou pessoal com o apresentador Tadeu Schmidt pela primeira vez. Ele perguntou como ela está se sentindo. “Está ótimo. Estou me cuidando bastante, tomando meus remédios, fazendo acompanhamento com o psiquiatra”, declarou.

Ela também falou sobre sua relação com outros 25 participantes. “Encontrar essa galera tá sendo uma nostalgia e muito incrível pra mim porque eu não briguei com ninguém. Estou sentindo uma satisfação”, disse.

Essa é a segunda vez que Vanessa aparece na telinha após sua participação no BBB. A primeira foi uma entrevista no Fantástico, onde falou sobre sua saúde mental. “Minha mente rompeu com a realidade. Eu duvidava das pessoas e do que estava vivendo”, detalhou.

A presença de uma desistente na final não é tradição no BBB. Outros participantes, como o também camarote Thiago Abravanel, ficaram de fora da transmissão do último episódio. O mesmo acontece com participantes expulsos. No entanto, Wanessa Camargo também participa da transmissão de hoje.