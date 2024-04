Juntos na final do BBB 24, Isabelle e Matteus engataram um romance na última semana de reality. Os dois trocaram beijos pela primeira vez na última quinta-feira (11/4). Apesar de não terem decidido serem ou não namorados, o casal espera se encontrar fora da casa.

Ao longo da história do BBB, alguns casais se encontraram e seguem juntos até hoje. Juntos há 18 anos, Mariana Felício e Daniel Saullo se conheceram durante o BBB 6, mas só se envolveram após sair da casa mais vigiada no Brasil. Os dois se casaram após dois anos. Hoje, o casal vive em uma mansão em Passa Quatro, no Sul de Minas. Os dois têm quatro filhos: Anita, Antônio, José e João.

O casal Adriana Sant’anna e Rodrigão ficou junto durante o BBB 11 e seguem unidos até hoje. Juntos há 14 anos, os dois se casaram em 2015 e têm dois filhos .Atualmente, eles vivem em Atibaia, no interior de São Paulo. Os ex-BBBs hoje são influenciadores digitais. Recentemente, Adriana deu o que falar, após se tornar evangélica e mudar seu comportamento nas redes sociais.

Casados desde 2016, Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio estão juntos desde o BBB 13. O brother tinha participado também do BBB 10, mas foi só em sua segunda passagem pelo reality que ele encontrou seu grande amor. Os dois têm dois filhos: Bento, de três anos, e Victoria, que nasceu em outubro de 2023. A mãe já criou perfis nas redes para os dois e os pequenos já fizeram publicidade. A mãe garante que o cachê que recebem será para uso no futuro.

Fran e Diego Grossi, do BBB 14, se casaram cerca de um ano após saírem do reality. Os dois chegaram a se separar em 2022, mas passaram apenas nove dias separados. O casal segue junto e vive no Rio de Janeiro, junto com o filho, Enrico, de três anos.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros começaram a namorar durante o BBB 15 e, meses depois, se casaram.Ao longo do tempo, ela se tornou influenciadora e o brother virou comentarista esportivo. Entre idas e vindas, os dois seguem juntos e estão construindo uma mansão em São Paulo, onde morarão com o filho Lucca, de 6 anos.

Antes de ficar com Paula Amorim, Breno Simões ficou com outras duas sisters no BBB 18, Ana Clara Lima e Jaqueline Grohalski. Mas foi com a mineira que o coração bateu mais forte. Em 2019, ela foi vencedora do “No Limite”. Em 2021, os dois ficaram noivos e em julho de 2023 nasceu Theo, o primeiro filho do casal.

Casais na final

Além de Isabelle e Matteus, outros casais também chegaram juntinhos à final. Clara e Vanessa, do BBB 14, trocaram beijos e muitos amassos na casa e disputaram a final, junto com ngela. Vanessa foi campeã, e Clara ficou em terceiro lugar. As duas até tentaram manter o namoro fora do reality, mas o relacionamento durou apenas alguns meses. Atualmente as duas seguem amigas e parceiras em alguns projetos profissionais.

Andressa e Nasser são outro casal que surgiram BBB 13 e seguem juntos até hoje. Eles foram à final junto com Fernanda, que ficou em primeiro lugar. Ele foi vice-campeão, e ela abocanhou o terceiro lugar. Juntos há 10 anos, os dois já celebraram a união três vezes, a última foi em 2023, no México.

Maria e Wesley, BBB 11, fazem parte de um dos maiores triângulos amorosos da história do BBB. Ela começou o reality se envolvendo com Mau Mau, que foi eliminado. Wesley entrou na casa com o jogo em andamento e, logo, se interessou pela sister. Mau Mau voltou ao reality em uma dinâmica de repescagem. Maria já estava balançada por Wesley, mas tentou se aproximar do brother, que a ignorou. Só então ela resolveu ficar com o novo participante do reality. Maria foi campeã, e Wesley ficou em segundo lugar. O namoro não durou muito tempo fora da casa.

Francine e Max, do BBB 9, conquistaram o público e chegaram juntos à final. Ele foi campeão, enquanto ela ficou em terceiro lugar. O segundo lugar no pódio ficou com Priscila. O namoro dos dois não durou fora do reality.

Mariana e Rafael, BBB 6, também se envolveram em um triângulo amoroso famoso. Ela ficou com Daniel Saullo dentro da casa. Mas o brother terminou com ela dizendo que estava com saudade da ex. No entanto, ele ficou com a sister Roberta dentro da casa. Foi então que ela trocou beijos com Rafa Valente. Juntos, foram até a final. Ela foi vice, e ele ficou em terceiro lugar. Mara levou o grande prêmio para casa.

O namoro de Mari com Rafa não durou fora da casa. No entanto, ela se reencontrou com Daniel tempos depois e foi um match! Os dois estão juntos há 15 anos e casados há 10. Da união nasceram Anita, Antônio e os gêmeos José e João.

Cida e Thiago, BBB 4, não eram exatamente um casal. Muito amigos, os dois trocaram umas bitocas ao longo do jogo, sem assumir um compromisso. Ela foi a campeã da edição, e ele ficou em segundo lugar.