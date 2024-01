A TikToker estava entre os 26 participantes da casa mais vigiada do Brasil. Mas o que poucos sabem é que a mansão da Vanessa Lopes é tão ou maior do que a casa do BBB. Vem ver!

Onde fica a mansão de Vanessa Lopes?

A mansão à beira-mar de Vanessa Lopes, ou melhor, da família de Vanessa, fica na praia de Serrambi, a duas horas de Recife, capital de Pernambuco. Foi lá que a TikToker cresceu e começou a fazer seus conteúdos nas redes sociais, inclusive conteúdos mostrando o local para os seus seguidores.

Piscina tem vista para o mar Reprodução/ Youtube

Como é a mansão de Vanessa Lopes?

Na parte interna da mansão, é possível encontrar quartos e banheiros espaçosos, além de uma cozinha ampla, salão de jantar, sala de estar, área gourmet, academia, salão de jogos com pebolim, mesa de tênis e sinuca e piscina na cobertura.

Academia da influenciadora é toda equipada Reprodução/ Youtube

Mas não acaba aí.

Na área externa, as crianças podem se distrair no espaço kids, para os adultos, há outra piscina, espreguiçadeiras, mais banheiros, quadra de areia, bângalos para receber convidados e um acesso direto para a Praia de Serrambi. Incrível, né?

Mansão tem dois andares e várias suítes Reprodução/ Youtube

Mas, apesar do espaço oferecer muito entretenimento, Vanessa já disse que alguns são pouco usados, como a piscina, por exemplo.

O quarto branco de Vanessa Lopes

Apartamento de São Paulo da influenciadora tem quarto todo branco Reprodução/ Instagram

Há pouco tempo, Vanessa começou a morar em um apartamento em São Paulo. E, assim como no caso da mansão, Vanessa já mostrou algumas partes do apê em fotos nas redes sociais. Foi em uma dessas fotos publicadas que os seguidores chamaram atenção para a predominância da cor branca no quarto da influencer, semelhante ao Quarto Branco do BBB.

"Será que é um sinal que veremos a TikToker enfrentando o quarto branco no reality?" Alguns seguidores começaram a se questionar após a entrada de Vanessa no BBB. Mas para saber, só acompanhando.

Quem é Vanessa Lopes, que participou do BBB 24?

Vanessa Lopes é uma influencer famosa no TikTok por suas danças Reprodução/Globo

Vanessa Lopes nasceu em Brasília, mas viveu a maior parte da vida em Recife, Pernambuco, na mansão da família. Apesar de viver no mundo da dança, artes e esportes desde novinha, por conta da família, foi ao começar a trazer seus conteúdos para o TikTok que ela se tornou famosa.

Ela começou na internet criando conteúdos de dança, trends, beleza e vida fitness e hoje, com 22 anos, mostra o dia a dia como influencer para seus mais de 30 milhões de seguidores.

Atualmente, Vanessa mora em um apartamento em São Paulo. Mas foi na mansão da família, em Recife, onde ela viveu a maior parte do tempo e onde começou a fazer seus conteúdos nas redes sociais.

E aí, você já conhecia a Mansão de Vanessa Lopes? Quer saber mais sobre os outros participantes do reality show também? Então continue acompanhando o portal. A cada semana, traremos informações sobre as casas dos jogadores da mansão mais vigiada do Brasil para você conhecer um pouco mais sobre suas vidas fora das telas.