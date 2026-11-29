O cantor e compositor Mike Love, um dos fundadores e vocalista dos Beach Boys, morreu na noite de sábado (28/11), aos 85 anos. A morte foi confirmada em comunicado pela assessora de imprensa dele, Katie Altman, que não divulgou a causa.

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"Com profundo respeito, informo que Mike Love faleceu esta noite, cercado por sua família", disse a assessora, que chamou o músico de ícone cultural americano.

Segundo a rede americana NBC, paramédicos atenderam a uma emergência médica envolvendo o cantor em Malibu, na Califórnia, por volta das 17h (horário local) de sábado.

A saúde de Love preocupava os fãs havia meses. Os Beach Boys cancelaram vários shows ao longo de 2026 por causa do estado do vocalista, e ele passou a se apresentar sentado.

Em outubro, o ator John Stamos dividiu o palco com Love e depois escreveu nas redes sociais que o amigo enfrentava problemas graves de saúde. No mesmo mês, o cantor fez o último show, no Ryman Auditorium, em Nashville. Fraco demais para cantar, acompanhou as músicas com palmas e deixou uma última mensagem aos fãs: "Obrigado por terem vindo".

Cantor era o único fundador que continuava na banda

Nascido em Los Angeles, em 15 de março de 1941, Love passou a se dedicar mais à música com os primos Brian, Carl e Dennis Wilson. Com eles e o amigo Al Jardine, fundou os Beach Boys em 1961. O grupo foi um dos pioneiros da surf music nos anos 1960.

Love foi a voz de sucessos como "California Girls", "Surfin’ USA" e "Good Vibrations". Também foi coautor de "Kokomo", de 1988, que entrou na trilha do filme "Cocktail", com Tom Cruise.

A relação com o primo Brian Wilson, morto em 2025, foi marcada por disputas na Justiça, e Love ganhou fama de vilão da banda. Mesmo assim, era o único integrante original que ainda estava no grupo, que ele manteve em atividade por décadas.

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Os Beach Boys venderam mais de 100 milhões de discos. A banda está no Hall da Fama do Rock desde 1988, e Love foi incluído no dos Compositores em 2025. Ele deixa a mulher e nove filhos.