Xuxa assina com TV argentina e será artista exclusiva em 2027
Xuxa Meneghel foi anunciada pela Telefe, emissora líder de audiência na Argentina
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Xuxa Meneghel foi anunciada pela Telefe, emissora líder de audiência na Argentina, como "artista exclusiva" em 2027. Com o novo contrato, Xuxa volta à Telefe depois de 33 anos. A chamada foi exibida no sábado (28/11), no intervalo da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes. "Atenção, tripulação! A nave da Xuxa tem um novo destino, a Telefe", anunciou o apresentador, direto da cabine da transmissão.
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No vídeo, uma nave com o X da apresentadora cruza pontos turísticos de Buenos Aires e termina sobre o prédio da emissora. A trilha é "Luna de cristal", a versão em espanhol de "Lua de cristal". A peça também mostra a silhueta de Xuxa com os dizeres "Xuxa Argentina 2027" e "Artista exclusiva".
Xuxa compartilhou o vídeo nas redes sociais. Segundo O Globo, a Telefe ainda não deu detalhes do projeto, e não há confirmação de programa novo, de transmissão de atrações ou de shows no país.
Veja o anúncio publicado pela Telefe:
Programa de Xuxa estreou na Telefe em 1991
A história com a emissora começou em junho de 1991, quando a Telefe estreou o "El Show de Xuxa", a versão em espanhol do Xou da Xuxa. O programa ficou duas temporadas no canal. A terceira e última foi ao ar no El Trece, o Canal 13.
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Na autobiografia "Memórias", lançada em 2020, a Argentina ganhou um capítulo próprio. "A Argentina é um caso sério na minha vida", escreveu Xuxa. "Eu me apaixonei pelos argentinos, e eles se apaixonaram por mim", lembrou em outro trecho.