RÁDIO TUPI

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Virginia e Zé Felipe foram juntos, neste sábado (28/11), à apresentação da escola das filhas Maria Flor, de 4 anos, e Maria Alice, de 5. O encontro do ex-casal também teve troca de provocações, em tom de brincadeira, nas redes sociais.

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, postou uma selfie com o cantor, de 28. As avós das meninas, Margareth Serrão e Poliana Rocha, também assistiram à apresentação e aparecem ao fundo dos vídeos postados pelos dois.

No perfil dele no Instagram, Zé Felipe publicou um vídeo em que implica com os óculos escuros que Virginia usava dentro do auditório: "Aí, ó, tá um solzão aqui dentro para estar de óculos escuros, hein". Virginia rebateu: "Por que você não vai cuidar da sua vida?".

Depois, ela repostou o vídeo com o comentário: "Ele tem mania de cuidar da minha vida, viu". Na saída, Virginia mostrou o jatinho dela ao lado do de Zé Felipe, na pista, e voltou a provocar o cantor: "Ê, Zé Gueroba, tá se achando muito, hein?".

Fãs e amigos pedem a volta do ex-casal

As fotos da família postadas por Virginia no feed passaram de 500 mil curtidas em poucos minutos, segundo a revista Quem. Nos comentários, choveram pedidos de reconciliação, até de amigos do ex-casal.

Veja as fotos que Virginia e Zé Felipe publicaram juntos:

Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento, que durou quatro anos, em maio de 2025. Além das meninas, eles têm José Leonardo, de 2 anos.

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Nas últimas semanas, os dois têm aparecido cada vez mais juntos, como num almoço de família na mansão nova do cantor. Nenhum deles, porém, confirmou a volta do relacionamento.