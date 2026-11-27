Depois de estrear na direção de longas com o premiado “Nosso Segredo”, Grace Passô volta ao teatro e realiza em Belo Horizonte ensaio aberto de “Coro Amornia”, seu novo espetáculo, com estreia prevista para março de 2027.

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A diretora e atriz abre as portas da Funarte-MG, às 18h, nesta segunda (30/11) e terça (1º/12) para ouvir o que o público tem a dizer sobre sua nova obra. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados 1h antes do espetáculo, na bilheteria do local.

“Muitos grupos de teatro fazem isso com o objetivo de tornar a obra acessível. Isso tem a ver com meu jeito de criar, sobre querer um processo teatral mais profundo com uma pesquisa mais ampla”, explica Grace.

O espetáculo final será integrado por três peças diferentes. “Elas tentam imaginar, trazer indagações, construir situações e imagens sobre a negritude brasileira nos dias de hoje.” Para a diretora, este é um processo ancorado nos conhecimentos sobre o percurso da diáspora negra no Brasil, que ajudam a entender os sentimentos da negritude na atualidade.

Nesta versão de 90 minutos, Grace apresenta dois dos três atos da peça: “Agora é para Sampler” e “Seu Carlinhos não acredita nessas baboseiras”. Nestes, ela ainda não participa como atriz.

“O último trabalho que dirigi, atuei e escrevi foi 'Vaga carne', que estreei há 10 anos. Como esse é um processo extremamente autoral, com improviso dos atores, a gente partiu do zero e preservei, durante essa primeira etapa, meu olhar externo de direção como algo estratégico no processo de criação. Uma forma de estabelecer um chão dramatúrgico”, afirma a artista.



Dois atos

Na primeira parte da criação, ela promove o encontro de palavra, corpo, música e movimento em uma pesquisa cênica de montagem, com quase uma hora de duração. “Ele traz essa ideia de ‘sampleamento’ das memórias que nós, pessoas negras, fazemos para construir nosso presente, nossa identidade na atualidade. Uma memória ampliada para fazer nossa identidade, tendo em vista o passado colonial e todo o processo da diáspora”, diz.

“A partir de uma história não linear, a peça cria imagens sobre o caminho da diáspora em um processo contínuo de invenção e reinvenção da vida.” A segunda parte do espetáculo tem metade da duração, aproximadamente 30 minutos. “A história dela é de ficção, a partir do encontro de três homens negros de idades diferentes. Mesmo com diferenças, eles compartilham traumas comuns”, comenta Grace.

Olhar externo

“Espero escutar um pouco do que o público tem visto e que esse olhar externo atravesse também nosso processo de criação”, ela diz, sobre a expectativa dos ensaios abertos. Depois dos ensaios, haverá um bate-papo entre o público e toda a equipe artística da montagem.

“Estamos no meio deste processo e começo com a pergunta: ‘O que você viu?’ e, enquanto o público vai falando, a gente vai processando. É interessante a possibilidade de ouvir outras perspectivas. É uma dinâmica ativa e muito simples que permite que nos relacionemos com o público de uma forma mais íntima”, aponta.

Grace reafirma sua ligação com o teatro e observa que, mesmo em meio a grandes trabalhos no cinema neste ano, como o ainda inédito em circuito comercial “A professora de francês”, que ela protagoniza, além de seu début como diretora de longas em “Nosso segredo” – que venceu o Kikito de Melhor Filme no Festival de Gramado, o palco sempre está presente em sua vida.

“É natural porque são duas coisas que gosto de fazer e não me imagino sem. Nos últimos anos, fiz muitas coisas no cinema, mas o teatro segue aqui. São duas coisas que se retroalimentam”, afirma.

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“Coro Amornia – Ensaios abertos”

Ensaios de espetáculo dirigido e estrelado por Grace Passô, seguidos de bate-papo. Duração: 90 min. Nesta segunda (30/11) e terça (1º/12), na Funarte-MG (Rua Januária, 68 – Centro), às 18h. Ingressos gratuitos com retirada uma hora antes das sessões, na bilheteria local.