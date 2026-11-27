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O ator americano Mark Wahlberg mantém uma rotina física exigente aos 55 anos. Conhecido por papéis de força no cinema em filmes como "No Pain No Gain", "Fighter", "Du sang et des larmes" e "Transformers : L'Âge de l'extinction", o artista encara a preparação corporal como um estilo de vida diário.

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A jornada do astro começa em um horário em que a maioria das pessoas ainda dorme profundamente. Confirmado no elenco do longa de ação "By Any Means", Wahlberg acorda às 3h30 da manhã para dedicar grande parte das primeiras horas do dia à atividade física. Em entrevista concedida à "BBC", o ator afirmou: "treino duro todos os dias. Faz parte da minha personalidade."

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Divisão dos treinos ao longo da semana

O método aplicado por Wahlberg deixa pouco espaço para improvisação. O cronograma divide os exercícios de acordo com os músculos específicos que pretende trabalhar a cada sessão:

segunda-feira: foco em peitorais e tríceps;

terça-feira: dedicação exclusiva a costas e bíceps;

quarta-feira: atividades voltadas para pernas e abdominais;

quinta-feira: trabalho direcionado a ombros e braços;

sexta-feira: realização de uma sessão completa de exercícios.

A dedicação permanece no fim de semana. No sábado, o ator pratica golfe. Durante a mesma conversa, Wahlberg explicou a seriedade do processo: "levo meu corpo muito a sério, é uma ferramenta para o meu trabalho e para a minha vida."

A prática diária aproxima o ator da rotina de Arnold Schwarzenegger, que realiza treinos cotidianos, e de Harisson Ford, que cumpre três atividades complementares semanalmente.

Alimentação reforçada com proteínas

O artista, que recusou participar de uma franquia icônica de ficção científica, combina o esporte com refeições balanceadas para suportar a sequência de gravações. Os alimentos consumidos precisam suprir a alta demanda energética imposta pelos exercícios matinais.

Em conversa sem filtros, o ator detalhou as prioridades da própria mesa: "preciso comer muito para aguentar o ritmo do meu treino. A prioridade são as proteínas."

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A postura diante do prato coincide com a disciplina de Clint Eastwood. Aos 96 anos, o ator e cineasta não come por prazer, mas para manter a boa forma, escolhendo cada item para fornecer o suporte necessário ao trabalho na frente e atrás das câmeras.