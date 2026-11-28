Morreu, neste sábado (28/11), o artista plástico Ciro Fernandes, aos 84 anos. A informação foi divulgada nas redes sociais do ilustrador.

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Fernandes tratava um câncer na mandíbula.

"Um Uirauna brilha no céu com seu imaginário brasileiro e reencontra vários dos seus desenhos, amigos ilustrados, que outrora se perderam em sua bela jornada. E Ciro deixa saudades com o legado xilogravado que permanecerá para as próximas gerações", diz a postagem.

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"Ciro do Nordeste, do Sul, do Brasil", complementa a publicação no Instagram.