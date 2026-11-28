Luciana Gimenez deixou a cobertura em que vivia desde 2020, num condomínio de luxo do Parque Cidade Jardim, na Zona Sul paulistana. A saída acontece depois que os donos do apartamento, que era alugado, recorreram à Justiça para retomar o imóvel.

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Em vídeo postado no perfil dela no Instagram, Luciana, de 57 anos, se despede da casa diante da sala vazia. "Esse ano foi um ano extremamente difícil para mim. Um ano de muitas mudanças", disse.

"É um apartamento de que eu gosto muito e que, por vários motivos, tive que sair", afirmou. Luciana contou que se mudou para lá pouco antes da pandemia, passou o isolamento todo no imóvel e nunca gostou de mudança.

Ela disse que se dá 48 horas para ficar chateada e que, diante do que não pode impedir, prefere perder menos tempo. Para ela, nada substitui a família e a saúde. A apresentadora contou ainda que se apega ao conselho de um dos filhos: o próximo endereço será tão feliz quanto este.

Donos pediram a desocupação da cobertura na Justiça

Em outubro, a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, noticiou que os donos tinham ido à Justiça para pedir a desocupação. Segundo a coluna, eles afirmaram que o contrato terminou em julho e pediram uma liminar para que ela deixasse o imóvel em até 15 dias, sob pena de despejo.

Na época, a equipe de Luciana disse em nota que ela desconhecia qualquer ação de despejo e que a saída foi pedida pelos donos, com prazo combinado entre as partes. A nota afirmou ainda que nunca houve atraso no pagamento nem dívida ligada ao imóvel, e que ela precisava de mais tempo para achar uma casa adequada à família.

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A cobertura é estimada em R$ 16 milhões, e o aluguel ficaria em cerca de R$ 130 mil por mês, segundo a colunista. Na sexta-feira (27/11), Luciana mostrou móveis embalados e obras de arte separadas para a mudança. Para onde ela vai não foi divulgado.