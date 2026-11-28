Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Um show que parecia destinado a uma noite morna acabou contrariando as expectativas neste sábado (28/11), no Mineirão. Bastou Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão subirem ao palco para a apresentação da turnê “O maior encontro do samba” para que a plateia, até então pouco aquecida, se transformasse em um grande coro.

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A impressão de que a noite custaria a engrenar começou a se formar ainda na abertura, com Arlindinho, filho de Arlindo Cruz (1958-2025). O sambista fez sua apresentação às 18h30, duas horas antes da entrada do trio principal, quando boa parte das cadeiras e das pistas ainda estava vazia. O público começou a chegar em maior número apenas nos momentos finais do show de Arlindinho. Para completar, houve intervalo superior a uma hora até a apresentação seguinte. A empolgação de quem acompanhou animadamente o refrão de “Meu lugar”, maior sucesso do pai de Arlindinho, foi dando lugar à dispersão.

Zeca, Alcione e Aragão, no entanto, precisaram de pouco mais que a própria presença para mudar o ambiente. Eles entraram juntos no palco – Alcione estava de braços dados com Pretinho da Serrinha – e abriram o show com “Mutirão de amor”.

Na sequência, desfilaram algumas das canções mais conhecidas de suas trajetórias. Alcione se levantou para interpretar “Você me vira a cabeça (me tira do sério)” – a que tem o refrão icônico “Mas tem que me prender (tem!) / Tem que seduzir (tem!) / Só pra me deixar / Louca por você”. Aragão emendou com “Eu e você sempre”, enquanto Zeca convocou o público a cantar “Verdade”.

Um dos momentos mais belos da apresentação, contudo, veio com “As rosas não falam”, de Cartola (1908-1980), interpretada por Alcione e Zeca em um arranjo intimista, sustentado por voz, violão e percussão discreta.

A apresentação contou com a participação especial de Gilberto Gil. Recebido com entusiasmo pelos três anfitriões e pelo público, o baiano esbanjou simpatia ao dividir o palco com eles. Cantou “Palco”, aproveitou para tomar um gole de vinho da taça de Zeca e, em seguida, apresentou “Eu vim da Bahia”, composição feita pouco depois de sua mudança para o Rio de Janeiro, na década de 1970.

Antes de interpretar “Aquele abraço”, Gil contou ao público uma observação feita a ele por Caetano Veloso: “O povo que melhor canta quando está assim reunido é o povo de Minas”.

Em outro momento do show, Jorge Aragão brincou com a liberdade que os músicos vinham tomando em relação ao roteiro do espetáculo. “Vocês parem de bagunçar o roteiro do Pretinho”, disse, em referência ao Pretinho da Serrinha, responsável pela direção artística da turnê, concepção do repertório e arranjos musicais.

O espetáculo contou também com a participação do rapper Djonga, que se juntou ao trio em “Canto das três raças”. A escolha foi particularmente feliz. A luta contra o racismo é uma das bandeiras do artista mineiro, cuja presença acrescentou outra camada de significado à interpretação.

O arranjo de “Canto das três raças” também se distanciou da gravação popularizada por Clara Nunes (1942-1983). Na versão apresentada no Mineirão, os tambores ganharam protagonismo, com uma sonoridade que remetia aos atabaques dos terreiros de religiões de matriz africana.

A ancestralidade e a religiosidade afro-brasileira também encontraram espaço no repertório. O samba, aliás, tem relação histórica com os terreiros e com as tradições de matriz africana, algo que o espetáculo fez questão de evidenciar em canções dedicadas aos orixás. Zeca cantou “Ogum”, música que, inclusive, foi gravada com Djonga há dois anos. Na sequência, Alcione declamou a oração de São Jorge, santo católico sincretizado com o orixá guerreiro, antes de o trio emendar “Minha fé”, de Zeca Pagodinho.

A questão racial ganhou contornos ainda mais explícitos com “Coisa de pele” e “Identidade”, ambas composições de Jorge Aragão. A primeira traz versos que celebram a herança cultural e a identidade negra: “Não dá pra fugir dessa coisa de pele sentida por nós / desatando os nós. / Sabemos agora / Nem tudo que é bom vem de fora”.

“Identidade”, por sua vez, é mais incisiva na denúncia do racismo e da tentativa de apagar referências culturais negras. “Se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade / Não nos ajuda, só nos faz sofrer / Nem resgata nossa identidade”, diz um dos trechos mais contundentes da canção.

Depois de percorrer temas como ancestralidade, fé e afirmação racial, o espetáculo voltou a apostar na força popular de seu repertório. Vieram “Meu ébano”, “Deixa a vida me levar”, “Não deixe o samba morrer”, “Camarão que dorme a onda leva”, “Gostoso veneno” e “Vou festejar”, em uma sequência que devolveu o protagonismo ao coro da plateia.

Setlist

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. “Mutirão de amor”

. “Você me vira a cabeça (me tira do sério)”

. “Eu você sempre”

. “Verdade”

. “Saudade louca”

. “A loba”

. “Já é”

. “Malandro”

. “Maneiras”

. “Estranha loucura”

. “As rosas não falam”

. “Coisa de pele”

. “Não sou mais disso”

. “O sol nascerá”

. “Palco”

. “Eu vim da Bahia”

. “Aquele abraço”

. “Faz uma loucura por mim”

. “Lama nas ruas”

. “Lucidez”

. “Sufoco”

. “Moleque atrevido”

. “Gostoso veneno”

. “Canto das três raças”

. “Ogum/Oração de São Jorge/Minha fé”

. “Meu ébano”

. “Identidade”

. “Deixa a vida me levar”

. “Alguém me avisou”

. “Voz do morro”

. “Não deixe o samba morrer”

. “Camarão que dorme a onda leva/Bagaço da laranja/Coração em desalinho/Quando eu contar iaiá”

. “Vou festejar”

