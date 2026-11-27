John Travolta relembra dança com a princesa Diana na Casa Branca e revela o detalhe que torna aquela noite inesquecível, mais de quatro décadas depois do encontro
Em festival de cinema, o astro relembrou momento icônico na Casa Branca e revelou detalhes inéditos sobre o encontro com a realeza britânica
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John Travolta marcou gerações ao ritmo de "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Grease". No dia 9 de novembro de 1985, o ator viveu um momento emblemático na Casa Branca ao dançar por quinze minutos com Lady Diana, criando uma das imagens mais célebres dos anos oitenta.
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O encontro ocorreu durante um banquete oficial organizado por Ronald e Nancy Reagan em homenagem ao príncipe Charles e à princesa de Gales. A estrela americana compareceu como convidada após estrelar sucessos cinematográficos recentes que o consolidaram como ícone da música e da dança.
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Mais de quarenta anos depois, Travolta relembrou a experiência no Torino Film Festival. Em 25 de novembro, acompanhado pela filha Ella Bleu, o artista recebeu o prêmio Stella della Mole, honraria conferida pelo Museo Nazionale del Cinema, situado na Itália, e compartilhou memórias daquela celebração.
O convite para dançar surgiu de surpresa, comunicado apenas uma hora antes da ocasião. Ao jornal "Repubblica", o artista detalhou que Nancy Reagan sussurrou em seu ouvido por volta das onze horas da noite: "O sonho da princesa Diana é dançar com você. Faria isso?". Ele aceitou o pedido.
Ao soar da meia-noite, a anfitriã tocou o ombro do ator e anunciou: "É o momento". Travolta caminhou até Diana. Ele havia observado a princesa dançar anteriormente com Charles e notou que o príncipe mantinha o braço alto, deixando a esposa conduzir a dança. O ator decidiu intervir.
Ele abaixou a mão da princesa, olhou em seus olhos e posicionou a mão no centro das costas dela, técnica aprendida na escola Fred Astaire. Antes de iniciarem os passos, ele tranquilizou a nobre: "Você está em boas mãos".
A repercussão no salão
A orquestra da Marine Band tocou uma seleção com canções de "Os Embalos de Sábado à Noite" e "Grease". Convidados cercaram a pista para observar os passos da dupla. O astro classificou a experiência como a sua melhor dança, elogiou o ritmo da princesa e brincou sobre o fim do momento: "E depois, nada, me transformei de novo em abóbora!".
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As fotografias da apresentação repercutiram globalmente. No dia seguinte, questionado por repórteres sobre a interação da esposa com o astro de Hollywood, Charles reagiu com ironia: "Não sou um fantoche, portanto não posso responder no lugar dela". Em seguida, o príncipe dirigiu-se a Diana: "Mas você gostou, não é, querida? Seria um absurdo se você não tivesse gostado de dançar com John Travolta!".