Chega à 39ª edição a Feira de Cerâmica de Minas Gerais, que será realizada no estacionamento do Mercado Central de Belo Horizonte. Com a presença de 68 ceramistas, o evento reúne diferentes gerações de artistas, entre mestres e novos talentos.

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A feira, que vai desta sexta (27/11) a segunda-feira (30/11), é ponto tradicional para as compras natalinas em BH.

Rodrigo Paiva, um dos coordenadores do evento, informa que estarão expostas peças utilitárias e decorativas, esculturas, objetos de design e criações autorais que exploram diferentes linguagens da cerâmica contemporânea.

“Técnicas tradicionais convivem com pesquisas de materiais, formas, texturas e processos de queima, revelando a riqueza e a vitalidade da produção cerâmica brasileira”, afirma. “Esta feira tradicional de Minas é uma forma de conseguirmos reunir ceramistas para mostrar seus trabalhos”, comenta.

“Há muitos nomes conhecidos, tipo Erli Fantini e Roberto Lott, mas a renovação é muito importante. Nossa vitrine é bacana também para novos ceramistas.Como cada um tem o seu estilo, há muita diversidade”, reforça Rodrigo Paiva.

“Serão 68 ceramistas, sendo que seis são novos talentos. Além disso, estarão lá sete fornecedores, importantes para que a experiência seja mais completa. Também teremos gente vendendo tornos, fornos, moldes e esmaltes. Além de ver a exposição, o público poderá comprar peças e insumos para criar a sua própria peça”, comenta.

Artesania

Outro evento que destaca a criatividade mineira é Artesania do Papel Convida Cerâmica e Madeira, que será realizado neste sábado (28/11), das 10h às 19h, e domingo (29/11), das 10h às 17h, no terceiro piso do Mercado Novo, a poucos quarteirões do Mercado Central.

Sessenta expositores participam desta edição, também oferecendo peças que poderão ser presenteadas no Natal. Lúcia Dias, uma das organizadoras, chama a atenção para a presença do grupo Alecrim, do Vale do Jequitinhonha. “Três gerações de mulheres da mesma família produzem cerâmica tradicional usando elementos da natureza”, afirma.

Das 10h30 às 12h, a oficina sonora Passarim será ministrada Cibele Tiezmann e Francisco Alessandri, que ensinarão os participantes a fazer o “apito de passarinho” em argila. São 15 vagas, a partir de 10 anos, com taxa de R$ 150.

Além de comprar objetos e utilitários das mãos do próprio criador, o público poderá participar de oficinas, assistir a demonstrações ao vivo e curtir shows. A abertura da Artesania, às 10h de sábado, terá a participação do Coletivo Orê, grupo percussivo do Tambor Mineiro.



39ª FEIRA DE CERÂMICA DE MINAS GERAIS

Desta sexta-feira (27/11) a segunda-feira (30/11), a partir das 9h, no estacionamento do Mercado Central de Belo Horizonte (Avenida Augusto de Lima, 744, Centro). Entrada franca.

ARTESANIA DO PAPEL CONVIDA CERÂMICA E MADEIRA

Sábado (28/11), das 10h às 19h, e domingo (29/11), das 10h às 17h, no terceiro andar do Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 714, Centro). Entrada franca.



OUTRAS ATRAÇÕES

>>> MINAS COM BAHIA

O Mercado de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza) recebe sábado (28/11) e domingo (29/11), a partir das 10h, o 1º Festival Minas com Bahia, que oferece música, gastronomia e artesanato. Haverá ensaios e apresentações dos blocos Baianas Ozadas, Tchanzinho Zona Norte e Circulou, além de shows de Juju Pauline e Banda Supermáquina. Entrada franca.



>>> OS SONS DO BRASIL

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Luciana Mello, Tulipa Ruiz e Bixiga 70 estão entre as atrações do festival Os Sons do Brasil 2026, neste fim de semana, em Ouro Preto e Mariana. DJ AfroBool, Tulipa Ruiz e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana se apresentam hoje (27/11), a partir das 19h, no Museu Boulieu, em Ouro Preto. AfroBool, Lívia Mattos, Luciana Mello e Bixiga 70 serão as atrações de sábado (28/11), às 18h, no mesmo local. No domingo (29/11), às 15h, no Museu de Mariana, tem Afrobool, Aline Calixto e Jamelão Netto. Informações no site Os Sons do Brasil.