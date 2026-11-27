Cadeiras vazias em frente à telona, mas cheias de histórias. Este é o foco do trabalho do jornalista Sergio Poroger, que, depois de 10 anos fotografando cinemas de rua, lança o livro “Entresalas”, trazendo novo olhar para a sétima arte, inspirado nas pessoas que trabalham ou trabalharam nas salas de exibição.

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Com lançamento na Livraria da Rua, neste sábado (28/11), às 11h, o livro reúne cinemas do Brasil, Estados Unidos, Holanda, Polônia e Argentina. Alguns ainda funcionam, outros estão em ruínas.

“Existe algo profundamente comovente em encontrar uma sala abandonada, porque, mesmo em ruínas, ela guarda uma espécie de presença. Ornamentos, corredores, poltronas e, sobretudo, a tela permanecem como testemunho de uma história”, afirma o fotógrafo.

O projeto surgiu da exposição “Uma rua chamada cinema”, que estreou no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, em 2024, e passou pelo Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS-CE), em Fortaleza, este ano.

O único texto é assinado por Silas de Paula, curador do MIS-CE. “Quando vi as imagens de Sergio pela primeira vez, não pensei em cinema. Pensei em permanência. Pensei na estranha capacidade que alguns lugares possuem de continuar existindo dentro de nós”, afirma Silas.

'Corpos nus', fotografia do Cine La Fragua, na cidade argentina de Villa Ellisa Sergio Poroger/Divulgação

A ideia do livro surgiu em Fortaleza. “Me deu o clique na época, já tinha material farto e interessante. A exposição é uma coisa que você monta, desmonta e morre. O livro é eterno, você pode olhar novamente, entender os detalhes e analisar toda a composição”, explica Poroger.

“Aos domingos, meu pai me levava ao Cine Metro, no Centro de São Paulo, para ver desenhos animados. Tenho lembranças vivas não só dos filmes, mas dos funcionários, dos uniformes, da arquitetura e dos corredores – todo o ritual que envolvia a experiência do cinema”, conta.

Esse olhar se expande para três minidocumentários, que podem ser acessados via QR Code disponível no final do livro, contando a história de trabalhadores da sétima arte. “É entre salas que eles fazem o cinema acontecer como ninguém vê. Ninguém lhes dá muita atenção e os transformei nos verdadeiros protagonistas”, explica.

Sergio sintetiza seu projeto em uma imagem, escolhida para a capa do livro. “Tela do mar” traz sala de cinema destruída no Edifício AIP, que abrigava o Cine AIP, no Recife.

“A própria tela do cinema se transforma em janela. É o local em ruínas que você vê na capa. A abertura da tela permite que o mundo exterior apareça. Ela reúne a ideia de desaparecimento e, ao mesmo tempo, dá uma possibilidade de continuidade”, diz o fotógrafo. A imagem mostra paredes descascadas e o piso desmontado, mas as cadeiras de madeira seguem alinhadas. No lugar da telona, há o buraco onde se veem prédios, céu e mar do Recife.

“Em cada local, procurei compreender como as salas se relacionam com a cidade”, conclui Poroger.

“ENTRESALAS”

• Livro de Sergio Poroger

• Editora Maayanot

• 144 páginas

• R$ 198

• Lançamento na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi), sábado (28/11), às 11h.

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* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria