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No Aljarafe sevilhano, a poucos quilômetros da capital da Espanha, fica La Alegría, propriedade de 44 hectares situada em Bollullos de la Mitación. O jogador Sergio Ramos divide a fazenda com Pilar Rubio e seus quatro filhos, unindo a convivência familiar longe da exposição pública à criação de cavalos de pura raça espanhola.

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Grande parte dos terrenos atende à Yeguada SR4, negócio do atleta focado no cuidado animal e em tradições da família. Para identificar os animais, a equipe aplica a marcação a frio com nitrogênio líquido em substituição ao ferro quente.

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Estrutura e lazer na propriedade

A residência principal segue o estilo dos tradicionais cortijos ???aluzes e supera 12 mil metros quadrados de área construída. Ao redor da habitação, a fazenda reúne diferentes opções esportivas e de recreação:

piscina;

lago artificial;

campo de futebol de sete;

pista de padel;

praça de touros de uso privado.

Um muro perimetral de grande altura cerca toda a extensão para proteger a intimidade dos moradores. Na parte interna, a casa dispõe de coleção de arte contemporânea, sala de cinema com recursos audiovisuais e academia privativa.

Negócios e investimentos de Sergio Ramos

As atividades comerciais do jogador vão além do setor equestre. Por meio da Sermos 32, Ramos gerencia aportes no ramo imobiliário e projetos do setor tecnológico, área em que integrou a rodada de investimentos da Fever em 2014, junto com Alejandro Sanz. Seus principais ativos imobiliários incluem terrenos em Los Berrocales, no sudeste de Madri. Essa frente gerou 281 mil euros de lucro no exercício anterior e alcançou 4,1 milhões de euros no balanço fechado em janeiro, graças à venda de solo.

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Outras iniciativas não avançaram. Ramos comandou um consórcio interessado em comprar o controle acionário do Sevilla FC, com propostas preliminares perto de 400 milhões de euros. As partes registraram um princípio de acordo com os sócios majoritários em maio de 2026, mas as tratativas se romperam em 27 de maio após uma redução expressiva na oferta financeira.