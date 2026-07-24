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Vinicius Junior: mansão histórica em Madri tem dono famoso no passado

O imóvel de 10 milhões de libras em La Moraleja pertenceu a Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo; localização estratégica facilita rotina no Real Madrid

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
24/07/2026 12:05

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Vinicius Junior: mansão histórica em Madri tem dono famoso no passado
A mansão de Vinicius Junior em La Moraleja, Madri, exemplifica o design moderno e sofisticado do imóvel. crédito: Maisons Radar

Vinicius Junior mora em uma mansão em La Moraleja, um bairro exclusivo ao norte de Madri, na Espanha. Ele comprou a propriedade de luxo em 2018, após sua chegada ao Real Madrid. O imóvel pertenceu anteriormente a Sergio Ramos, que o havia comprado de Cristiano Ronaldo.

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A casa está avaliada em cerca de 10 milhões de libras e oferece privacidade, além de manter o jogador perto do centro de treinamento do clube e do estádio Santiago Bernabéu. A localização fica a aproximadamente 15 minutos de carro do CT de Valdebebas e a 20 minutos do estádio.

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Um tour pela casa

O design da propriedade é moderno, com grandes janelas de vidro, paredes de pedra clara e espaços abertos que priorizam a iluminação natural. A sala de estar, equipada com grandes sofás, se conecta a um terraço ao ar livre através de portas de vidro deslizantes.

Espaçosa sala de estar moderna com sofás brancos, grandes janelas, jardim verde, palmeiras e piscina.
A luxuosa sala de estar da mansão de Vinicius Jr., com grandes janelas e vista para o jardim e piscina, reflete o design moderno da propriedade.Maisons Radar

A cozinha possui uma ilha central e se integra à sala de jantar, que tem vista para o jardim. Um dos cômodos mais particulares é a sala de tênis, dedicada à coleção de modelos Nike Air Jordans e outras edições limitadas do atleta. As prateleiras de vidro e a iluminação especial transformam o espaço em uma galeria privada.

Closet luxuoso com coleção de tênis, expositores iluminados e camisa 'Vinicius Jr. 7'
A sala de tênis de Vinicius Jr. exibe sua vasta coleção de sneakers em prateleiras iluminadas, como uma galeria privadaMaisons Radar

Para manter a forma, Vinicius conta com uma academia completa, com equipamentos de força e cardio. A área de lazer inclui uma sala de cinema privada no andar inferior. A casa também possui um espaço de bem-estar com sauna e área para terapia a frio, essencial para a recuperação física do jogador após as partidas.

A área externa conta com uma grande piscina, um jardim paisagístico e espaço para treinos leves de futebol.

Em outubro de 2025, um incêndio atingiu o porão da residência. Conforme um relatório da "ESPN", o fogo começou por uma falha elétrica na sauna, que foi destruída. Vinicius estava na Coreia do Sul com a seleção brasileira na ocasião e ninguém se feriu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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