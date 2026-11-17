A continuidade das atividades no campo depende cada vez mais da capacidade de unir experiência, conhecimento técnico e visão de futuro. Na pecuária, a sucessão representa não apenas a continuidade de uma história familiar, mas também a oportunidade de modernizar processos, ampliar investimentos e construir novos caminhos para o negócio rural. É nesse cenário que se destaca a trajetória de Leonardo Corrêa, médico-veterinário e pecuarista que encontrou na criação de animais uma forma de preservar suas raízes e, ao mesmo tempo, desenvolver um empreendimento voltado à qualidade genética e ao mercado equestre.

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À frente do Haras Revollution, em Cáceres, no Mato Grosso, Leonardo constrói uma trajetória marcada pela ligação com o campo e pelo interesse no desenvolvimento da pecuária e da criação de cavalos. A experiência com o gado de corte e o manejo nas propriedades rurais despertou, ainda cedo, sua paixão pelos animais, especialmente pelos equinos da raça Quarto de Milha. O que começou como uma ligação com a tradição rural ganhou dimensão empresarial, com investimentos em genética, estrutura de criação e preparação de animais para diferentes modalidades.

Sua atuação demonstra como a sucessão no agronegócio pode ir além da continuidade das atividades tradicionais. A proposta é preservar valores construídos ao longo dos anos, incorporando novas estratégias de gestão, seleção genética e posicionamento comercial.

Da pecuária à criação de cavalos de alto desempenho

A trajetória do Haras Revollution está diretamente relacionada à tradição pecuária de Leonardo Corrêa. A vivência com o campo e o manejo dos animais foram determinantes para o desenvolvimento de um projeto que passou a ter a equinocultura como uma de suas principais frentes de atuação.

Com foco na raça Quarto de Milha, o empreendimento trabalha com animais voltados tanto às provas de rédeas quanto às atividades que envolvem o trabalho com o gado. Essa diversidade exige atenção à genética, às características individuais dos exemplares e à preparação adequada para cada finalidade.

O investimento em linhagens diferenciadas também faz parte dessa estratégia. A incorporação de genética internacional, incluindo a aquisição de um garanhão nos Estados Unidos, demonstra a preocupação em ampliar o potencial do plantel e acompanhar a evolução do mercado equestre.

Mais do que selecionar animais com características valorizadas comercialmente, a criação exige planejamento e conhecimento sobre os atributos que podem contribuir para o desempenho, a funcionalidade e a qualidade dos exemplares.

Medicina veterinária e conhecimento aplicado ao campo

A formação de Leonardo em Medicina Veterinária acrescenta uma dimensão técnica à sua atuação como pecuarista e criador. O conhecimento sobre saúde animal, desenvolvimento, características fisiológicas e manejo representa uma ferramenta importante para quem trabalha diretamente com a produção e a criação de equinos.

Na equinocultura, a qualidade de um animal não está associada exclusivamente à sua origem genética. Nutrição, acompanhamento sanitário, manejo, condicionamento e treinamento também participam de um processo que exige atenção em diferentes etapas da vida do cavalo.

Essa integração entre formação profissional e experiência prática permite compreender a criação de maneira mais abrangente, considerando tanto os aspectos produtivos quanto o bem-estar e o desenvolvimento dos animais.

Sucessão familiar como estratégia de futuro

Um dos aspectos relevantes da trajetória de Leonardo está na continuidade dos negócios ligados ao campo e na capacidade de transformar uma tradição rural em novas oportunidades de desenvolvimento. A sucessão familiar, especialmente na pecuária, é um tema cada vez mais importante para a sustentabilidade das propriedades rurais e a continuidade dos empreendimentos.

Assumir responsabilidades, participar das decisões e desenvolver novas oportunidades comerciais são etapas que ajudam a transformar a tradição em um projeto de longo prazo.

Na trajetória de Leonardo, esse movimento está associado à profissionalização da atividade, à busca por genética diferenciada e à construção de uma estrutura empresarial capaz de acompanhar as transformações do mercado.

O Haras Revollution também desenvolveu uma atuação comercial estruturada, com a realização de leilões e a oferta de animais em diferentes fases de desenvolvimento, desde potros e potras até exemplares treinados e preparados para o mercado.

A realização de três leilões anuais reforça essa presença no segmento e permite atender a compradores com diferentes objetivos, desde aqueles que procuram animais para competições até os interessados em investir na criação e no desenvolvimento de linhagens.

Haras Revollution amplia presença entre personalidades e investidores

O crescimento do Haras Revollution também tem sido acompanhado pela aproximação com nomes conhecidos do cenário nacional, evidenciando o alcance comercial da criação de cavalos Quarto de Milha.

Em 2025, a cantora Ana Castela adquiriu um casal de cavalos da raça no empreendimento, em uma negociação superior a R$ 200 mil. Os animais permaneceram na estrutura do haras, que ficou responsável pelo manejo.

Em 2026, Leonardo ampliou ainda mais sua atuação no segmento ao se tornar sócio de Hugo, integrante da dupla sertaneja Hugo & Guilherme, fortalecendo sua conexão com o mercado equestre e com o universo de investidores e personalidades que acompanham a criação de cavalos.

Outro destaque ocorreu na edição mais recente do Leilão Revollution Elite, quando um animal do plantel foi comercializado para Zé Neto, da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. A negociação reforça a visibilidade alcançada pelo empreendimento e sua inserção em um mercado que reúne criadores, investidores e compradores de diferentes regiões do país.

Essas movimentações demonstram como a equinocultura vem conquistando espaço para além das propriedades rurais e das pistas de competição, consolidando-se também como um segmento de negócios que envolve genética, valorização de animais e relacionamento comercial.

Das propriedades rurais às pistas de competição

A relação de Leonardo com os cavalos também ultrapassa a administração do haras. Com aproximadamente dez anos de experiência na criação de animais e participação em provas de laço, ele passou a explorar novos desafios nas competições equestres.

Em 2026, começou a competir na modalidade de rédeas e conquistou um resultado expressivo logo nas primeiras participações. Após vencer a categoria Rookie 1 em uma classificatória realizada em Avaré, no interior paulista, garantiu uma vaga para representar Mato Grosso e o Brasil no The Run For A Million, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A conquista demonstra como a experiência construída ao longo dos anos no ambiente rural pode abrir caminhos também no esporte equestre. Mesmo sendo iniciante na modalidade de rédeas, Leonardo levou para as pistas a vivência adquirida no manejo, na criação e nas provas com cavalos.

Tradição que se transforma em oportunidade

A trajetória de Leonardo Corrêa representa uma realidade importante para o agronegócio brasileiro: a necessidade de preparar novas gerações para dar continuidade aos negócios rurais sem perder a essência que construiu essas histórias.

Na pecuária e na criação de cavalos, esse movimento envolve muito mais do que administrar um empreendimento. Exige conhecimento, capacidade de gestão, investimento, atualização técnica e compreensão das transformações do mercado.

Ao unir a formação em Medicina Veterinária, a experiência como pecuarista e a atuação à frente do Haras Revollution, Leonardo demonstra como diferentes competências podem se complementar na construção de um negócio rural.

Mais do que preservar uma tradição, o desafio está em fazê-la evoluir. E é justamente nessa combinação entre raízes, conhecimento, genética e visão empresarial que Leonardo Corrêa encontra espaço para fortalecer sua atuação na pecuária e ampliar as oportunidades da criação de cavalos no Brasil.

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