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Kéfera acusa médica de ter compartilhado, sem autorização, uma foto íntima dela e de ter criticado seu corpo depois de uma consulta. A defesa da profissional contesta a versão e diz que o compartilhamento da imagem é uma suposição da influenciadora.

A influencer contou o caso nos stories do Instagram nessa quarta-feira (25/11) e mostrou prints da conversa.

Segundo o relato, a médica Gabriela Camargo, que ela conheceu pela internet, pediu uma foto do bumbum dela durante o atendimento. Depois de mandar a imagem, Kéfera diz ter recebido no WhatsApp, por engano, uma mensagem em que a profissional comentava a foto com outra pessoa.

Em um dos prints, a médica teria escrito: "Pura edição ela. Até eu fiquei chocada". Outra captura de tela mostra, ainda de acordo com o relato, a profissional explicando que o texto era destinado à marca que forneceria o material do procedimento estético.

Kéfera contou que rebateu a médica em áudio. Aos seguidores, disse que se sentiu desrespeitada: "O que mais me entristece é ver uma médica mulher zombando do corpo de outra mulher".

Kéfera (Créditos: Instagram/ @kefera)

A influenciadora contou ainda que não fez com a médica o bioestimulador de colágeno, por não ter sentido segurança na consulta, e prometeu levar o caso aos advogados: "Vou acionar o meu jurídico com toda certeza".

Defesa fala em suposição e mensagens fora de contexto

Em nota, a advogada Chayana Simões de Rezende, que representa Gabriela Camargo, contestou a versão divulgada. Confira os principais pontos da resposta:

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a afirmação de que a médica compartilhou a imagem é "uma suposição da própria influenciadora" e não corresponde aos fatos

as mensagens exibidas estão fora de contexto

a médica virou alvo de ataques virtuais, com ameaças que já foram levadas às autoridades

por causa do sigilo médico, ela não comenta os detalhes do atendimento, que serão esclarecidos "nas instâncias competentes"

A advogada afirmou ainda que a própria Kéfera declarou publicamente não ser paciente da médica nem ter feito qualquer procedimento com ela.