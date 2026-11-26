A apresentadora Eliana revelou que foi vítima de um golpe aplicado por uma falsa agência de talentos mirins durante a infância. O relato foi compartilhado com Thais Fersoza na estreia da quarta temporada de "Quem é você neste rolê".

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Eliana relembrou que a vontade de seguir carreira artística surgiu cedo. O primeiro contato com a proposta ocorreu durante um passeio de compras no Centro de São Paulo com a mãe, Dona Eva. Na ocasião, a menina recebeu um panfleto com a mensagem: "Venha para a nossa agência para ser artista".

A comunicadora tinha entre seis e sete anos na época e já sabia ler. Logo após receber o informativo, entregou o papel à mãe e afirmou que desejava ser artista. Ambas compareceram ao teste inicial indicado pelos organizadores, local onde solicitaram a realização de um book de fotos.

A descoberta da farsa

A produção das fotos gerou divergência familiar: o pai era contra a carreira artística da filha, e Dona Eva decidiu pagar o ensaio com as próprias economias.

O golpe foi descoberto no fim dos anos 1970, quando mãe e filha voltaram à agência para buscar as imagens e encontraram o local fechado. Segundo Eliana, havia um esquema para enganar as famílias.

A artista classificou o episódio como a primeira grande decepção de sua vida: "Foi muito duro".

Trajetória profissional

Superada a frustração vivida no início da vida, Eliana ingressou na música antes de consolidar seu espaço na comunicação. A artista integrou os grupos "As Patotinhas" e "Banana Split" antes de iniciar a atuação definitiva na televisão.

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A estreia nos estúdios ocorreu em 1991 no comando de "Festolândia", exibido pelo SBT. Atualmente, a comunicadora apresenta a atração dominical "Em família com Eliana", na TV Globo.