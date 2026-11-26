RÁDIO TUPI

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Marina Sena e o cantor venezuelano Luís Lozano, o Luislo, foram vistos de mãos dadas ao chegar a um restaurante italiano em São Paulo, nesta quarta-feira (25/11). Um vídeo obtido pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, mostra os dois conversando de forma descontraída e mantendo proximidade durante o jantar. As imagens reforçaram os rumores de romance, embora nenhum dos dois tenha confirmado a relação.

O encontro no restaurante ocorreu poucas horas após a dupla ser flagrada no Aeroporto de Congonhas, segundo apuração do portal Leo Dias. Os artistas desembarcaram juntos na capital paulista, vindos do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No terminal, trocaram beijos e carinhos.

Parceria nos palcos e carreira

Antes de as aparições recentes ganharem tom de intimidade, os dois músicos já vinham trabalhando em conjunto. Em setembro, Luislo subiu ao palco do Rock in Rio com a cantora para interpretar a música "Doçura". Em novembro, o artista voltou a dividir os vocais com a brasileira durante uma participação no "Tiny Desk Brasil".

Nascido em Caracas, Luislo atua como cantor e compositor. Ele integra o trio Çantamarta, grupo formado em 2017 em Granada, na Espanha, ao lado de Benito Casado e Omar Roldán. A produção musical da banda reúne diferentes referências:

estilos como R&B e neo soul;

vertentes de hip-hop e house;

batidas de reggaeton com elementos latino-americanos.

Citação durante término anterior

O nome do artista venezuelano já havia circulado anteriormente na mídia durante o término de Marina com Juliano Floss. Naquela época, Luislo chegou a ser apontado como um possível pivô da separação do casal, versão que nenhuma das partes confirmou.

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Juliano anunciou o fim do namoro em 17 de agosto, após pouco mais de dois anos de relação. No dia seguinte ao anúncio, a equipe de Marina confirmou o término e disse que os dois entenderam que o ciclo como casal havia acabado.