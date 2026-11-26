RÁDIO TUPI

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Sabrina Sato revelou os motivos que orientaram a escolha do nome do filho, batizado como Rio. A definição representa uma homenagem direta à cidade do Rio de Janeiro, local onde a apresentadora afirma ser muito feliz.

A decisão também levou em consideração a sonoridade da palavra. A apresentadora explicou que considera o nome bonito ao ser pronunciado, aspecto que reforçou o carinho pelo termo escolhido para o bebê.

Significados e simbolismos da escolha

Além da homenagem e do amor pela cidade maravilhosa, o nome carrega outros significados essenciais. A apresentadora destacou dois sentidos que pesaram na decisão final:

a leveza associada ao verbo rir;

a conexão com a força das águas e com os rios de água doce.

A união desses fatores guiou a mãe na definição. A beleza sonora da palavra e as lembranças ligadas ao riso e às águas doces consolidaram a decisão de batizar a criança com esse nome.

Ligação com o público carioca

A relação de afeto com o território fluminense acompanha a vida de Sabrina há anos. Nascida em Penápolis, no interior de São Paulo, a apresentadora conquistou a simpatia e a admiração dos cariocas ao longo do tempo.

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Rainha de bateria da Vila Isabel, ela mantém forte vínculo com a cidade em que declara viver momentos felizes. Agora, a apresentadora passa a ter seu próprio Rio.