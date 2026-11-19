A morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, provocou uma reação devastadora em Zé Neto, da dupla com Cristiano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante participação no documentário "Dossiê Celebridades", exibido pela Band na quarta-feira (18), o sertanejo revelou que ingeriu 30 comprimidos de um medicamento para dormir acompanhados de uísque ao receber a notícia da tragédia.

A situação mobilizou pessoas próximas, que acionaram médicos por medo de que ele entrasse em coma.

O cantor contou que ficou aproximadamente 15 horas sem conseguir conversar com ninguém. Em estado de choque, ele afirmou que não conseguia assimilar a perda da amiga, com quem mantinha uma relação próxima.

"Eu travei. Eu não conseguia conversar, fiquei umas 15 horas em silêncio, não conseguia falar nada com ninguém", relembrou.

Na sequência, Zé Neto descreveu o episódio que deixou seus familiares e pessoas próximas assustados.

Segundo ele, o medicamento fazia parte de sua rotina para conseguir dormir, mas, naquele momento, decidiu ingerir uma cartela inteira de uma só vez.

"Eu peguei do lado da minha cama um remédio que eu tomava, uns três ou quatro, para dormir. Eu peguei, abri a cartela inteira, pus 30 comprimidos na minha mão, enchi [o copo] de uísque, mandei, tomei. Eles acharam que eu ia entrar em coma. Chamaram os médicos, ficaram aferindo pressão. Dormi 18 horas direto", relatou.

O artista permaneceu desacordado por 18 horas. Quando despertou, ainda tinha dificuldade para acreditar que Marília realmente havia morrido.

A cantora foi vítima de um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, enquanto viajava para cumprir um compromisso profissional.

Cantor também revelou problemas com medicamentos e álcool

Durante a entrevista, Zé Neto abordou outros episódios relacionados ao consumo excessivo de medicamentos e bebidas alcoólicas.

Ele admitiu que já fazia uso de grandes quantidades de remédios para dormir e recorria ao álcool mesmo quando ainda estava sob efeito das substâncias.

O sertanejo explicou que escondia o problema das pessoas ao redor e chegava a comparecer a compromissos profissionais sem estar completamente consciente do que fazia.

A rotina também envolvia o consumo de energéticos para permanecer acordado durante o dia e medicamentos para conseguir dormir à noite. Com o passar do tempo, segundo o cantor, a combinação começou a comprometer seu organismo.

O agravamento da situação contribuiu para que Zé Neto e Cristiano interrompessem temporariamente a agenda de apresentações em 2024. O artista considera que o afastamento foi fundamental para sua recuperação.

"Se realmente eu não tivesse dado essa pausa, acho que talvez eu não estaria aqui hoje para contar", declarou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia