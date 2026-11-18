O jornalismo mineiro foi o grande homenageado por uma Reunião Especial da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), na noite desta quarta-feira (18/11). Entre os agraciados, estão duas profissionais da TV Alterosa, que integra o grupo dos Diários Associados, junto com o Estado de Minas: a repórter Ethel Corrêa, que desde 2007 faz parte do quadro da emissora, e a editora-chefe e apresentadora Carolina Saraiva, que ingressou na empresa em 2011.

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Experientes, as duas jornalistas já participaram, ao longo das vastas carreiras, das diferentes etapas do trabalho jornalístico, desde a apuração, passando pela cobertura in loco e a edição, até a apresentação. As participações de ambas as profissionais estão em sintonia com a proposta do Jornal da Alterosa (JA), de exibir um conteúdo informativo em tom mais descontraído e próximo da população: o noticiário está no ar há cerca de 30 anos.

Ethel e Carolina também têm nos respectivos currículos coberturas que marcaram época em Minas Gerais e no Brasil. Entre os casos mais proeminentes, estão o julgamento do goleiro Bruno Fernandes, acusado de matar a ex-namorada, a modelo Eliza Samúdio, em 2013; e também nos desdobramentos dos rompimentos das barragens de Fundão, em 2015, no município de Mariana, na Região Central de Minas, e de Córrego do Feijão, em 2019, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Acostumada a fazer entrevistas, Carolina se viu no papel oposto e falou com a reportagem do Estado de Minas. Ela afirmou estar honrada com a iniciativa. "Acho quem (a homenagem) sacramenta o trabalho que a gente vem fazendo durante todo esse tempo: não só o meu, mas o de toda a minha equipe", avalia. "Significa que todas as pessoas que passaram pelo JA, passaram pela nossa equipe, e estão hoje na nossa equipe, também têm o mérito dessa homenagem", acrescenta.

A âncora da TV Alterosa também comentou sobre os desafios da profissão em um mundo cada vez mais conectado. "Fazer jornalismo diário, hard news, é, não é fácil. A gente sabe dos desafios que temos, ainda mais em tempos como os de hoje: tem a internet, as redes sociais, com a informação em uma velocidade muito grande. Mas acho que, apesar desse desafio, a gente, da televisão, não perdeu algo que é muito importante, que é justamente a credibilidade", avalia.

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O vereador Bráulio Lara (Novo), proponente da homenagem, destaca o papel da imprensa para a sociedade. "É fundamental reconhecer quem de fato está ali, trabalhando no dia a dia, operando, redigindo, entrando ao vivo, enfim, todo mundo que trabalha para fazer essa imprensa mineira ser uma imprensa tão relevante, tão importante para para todos nós", diz o parlamentar.