Câmara de BH homenageia 80 pessoas e entidades

O diretor-executivo dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa Neto, recebeu a honraria das mãos da presidente da Câmara, Nely Aquino (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte homenageou, ontem à noite, 80 personalidades e entidades que desenvolveram trabalho em prol do bem público em 2021 e 2022 com o Grande Colar do Mérito Legislativo. O evento, que inicialmente estava programado para ser realizado no ano passado, foi adiado por causa da pandemia de COVID-19. Entre os homenageados estão instituições, arquitetos, médicos, empresários, jornalistas, artistas, ambientalistas, militares, lideranças religiosas e políticos que contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da capital mineira.



Agraciado com a honraria, o diretor-executivo dos Diários Associados, jornalista Geraldo Teixeira da Costa Neto, ressaltou a importância do grupo de comunicação na construção cultural e a força do Estado de Minas on-line. “Uma homenagem aos educadores, as pessoas que engrandecem Minas Gerais. O Estado de Minas está inserido neste cenário de educação. A gente leva não só informação, mas leva cultura também. Há muitos anos no jornal impresso e agora de maneira muito forte e presente na internet. O Estado de Minas rompeu fronteiras com esse projeto de internet, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade", apontou.





“Pessoas de histórias vitoriosas e inspiradoras que alicerçam suas trajetórias na defesa de uma sociedade justa e igualitária. Hoje temos a oportunidade de valorizar as pessoas caras que temos dentro da nossa capital. Aqui estão pessoas sérias e comprometidas com o crescimento da nossa cidade e do nosso estado”, afirmou a presidente da Câmara e deputada federal eleita, Nely Aquino (Podemos-MG).



Orador da premiação de 2022, o jornalista e presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, destacou a importância da literatura e da educação na construção de cidadãos. "Em 66, fomos capazes de fundar o excelente Suplemento Literário, liderado por Murilo Rubião e dos quais fizeram parte Humberto Werneck, Márcio Sampaio e Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, os três membros da nossa casa (AML). Nos anos 70, surgiram os nomes formidáveis e inesquecíveis de Wander Piroli e Roberto Drummond. Todos passando em um momento ou outro pelas redações dos Diários dos Associados", afirmou Rogério, relembrando destacados nomes da literatura mineira e brasileira.



Também foram agraciados o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD); a deputada federal Áurea Carolina (Psol-MG); o tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais Cláudio Henrique Ribeiro dos Santos; e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe Nogueira, entre outras personalidades.



A honraria foi criada em 2003, em substituição à Comenda da Ordem do Mérito Legislativo Municipal, com o objetivo de reconhecer feitos de pessoas ou entidades que atuam para o engrandecimento da cidade, do estado ou do Brasil, sendo a maior homenagem concedida pela Câmara Municipal. Os homenageados são escolhidos por vereadores e pelo Conselho de Agraciamento, formado pela Mesa Diretora e pelo corregedor da casa. Cada homenagem conta com um patrono e um orador.