Marcelo Freitas lança livro sobre a história da luta ambiental nesta terça (10)

O jornalista Marcelo Freitas lança seu novo livro-reportagem, "Na medida do impossível", nesta terça-feira (10/11). O evento ocorre às 19:30 no Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, na avenida Álvares Cabral, 400.

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Na obra, o autor atua como narrador e personagem, examinando o histórico da preservação ecológica no Brasil a partir da trajetória da Associação Mineira de Defesa do Ambiente, a Amda.

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Criada em 1978, em Belo Horizonte, a organização segue ativa até hoje. O relato de Freitas reconstitui os passos do grupo até meados de 2010, quando entraram em atividade os articuladores que atuaram pela desestruturação da política ambiental brasileira.

Diplomado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1981, Marcelo Freitas atuou em diversos veículos de imprensa da capital mineira, inclusive no Estado de Minas.

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O autor escreveu ainda outras duas publicações voltadas ao registro histórico: "Não foi por acaso", obra que documenta os episódios do Massacre de Ipatinga, e "Nós também estivemos na linha de frente", com relatos sobre a prática jornalística durante a pandemia de Covid-19. Esses dois títulos alcançaram a indicação de finalistas do Prêmio Vladimir Herzog na categoria de melhor Livro Reportagem, nos anos de 2010 e 2023.