Fernanda Torres é cotada para viver vilã no novo filme de James Bond
Revista "Variety" inclui a brasileira em lista para enfrentar Robert Pattinson; artista já revelou o sonho de participar da famosa saga "007"
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A revista norte-americana "Variety" incluiu Fernanda Torres em uma seleção especial com 22 atores e atrizes sugeridos para assumir o papel de antagonista no próximo longa-metragem de James Bond. A artista brasileira surge na lista encarregada de tentar derrotar o agente 007 nos cinemas.
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O veículo relembrou uma participação da brasileira no podcast "Awards Circuit", momento em que ela manifestou a vontade de integrar a saga. Na conversa, a artista explicou sua ideia para participar da produção.
A atriz declarou que o seu grande desejo seria ter uma única fala como antagonista, anunciando que alguém aguarda o espião na sala ao lado. Na época, ela resumiu o objetivo com a declaração "Eu adoraria ser a atriz de um vilão de James Bond."
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Nomes cotados para o papel de vilão
A publicação norte-americana listou 22 artistas para enfrentar o agente britânico:
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Riz Ahmed
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Pierce Brosnan
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Timothée Chalamet
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Elizabeth Debicki
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Idris Elba
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Colin Farrell
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Michael Fassbender
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Rebecca Ferguson
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Walton Goggins
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Jake Gyllenhaal
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Tom Hiddleston
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Angelina Jolie
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Daniel Kaluuya
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Barry Keoghan
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Cillian Murphy
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Brad Pitt
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Jesse Plemons
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Florence Pugh
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Bill Skarsgård
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Kristen Stewart
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Tilda Swinton
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Fernanda Torres
Definição do novo agente secreto
Robert Pattinson foi confirmado oficialmente para assumir o papel do espião britânico. O artista ocupa a vaga deixada por Daniel Craig e se torna o sétimo intérprete do personagem nos cinemas. O comunicado oficial ocorreu na segunda-feira (16/11) nos canais da franquia na internet com a mensagem "Identidade confirmada".
Antes da confirmação oficial, rumores da indústria cinematográfica apontavam outros artistas para o posto principal. Entre os cotados estavam Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner, Josh OConnor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e Harry Styles.
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Cotadas para o papel de Bond Girl
Com o protagonista já definido, as atenções do público se voltaram para a escolha da parceira de cena do espião britânico.
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A "Variety" também publicou um levantamento com 19 atrizes que poderiam assumir o posto de Bond Girl na produção seguinte. Essa relação reúne nomes como Zendaya, Sydney Sweeney, Emily Blunt, Florence Pugh e Margot Robbie.