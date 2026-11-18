A revista norte-americana "Variety" incluiu Fernanda Torres em uma seleção especial com 22 atores e atrizes sugeridos para assumir o papel de antagonista no próximo longa-metragem de James Bond. A artista brasileira surge na lista encarregada de tentar derrotar o agente 007 nos cinemas.

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O veículo relembrou uma participação da brasileira no podcast "Awards Circuit", momento em que ela manifestou a vontade de integrar a saga. Na conversa, a artista explicou sua ideia para participar da produção.

A atriz declarou que o seu grande desejo seria ter uma única fala como antagonista, anunciando que alguém aguarda o espião na sala ao lado. Na época, ela resumiu o objetivo com a declaração "Eu adoraria ser a atriz de um vilão de James Bond."

Nomes cotados para o papel de vilão

A publicação norte-americana listou 22 artistas para enfrentar o agente britânico:

Riz Ahmed

Pierce Brosnan

Timothée Chalamet

Elizabeth Debicki

Idris Elba

Colin Farrell

Michael Fassbender

Rebecca Ferguson

Walton Goggins

Jake Gyllenhaal

Tom Hiddleston

Angelina Jolie

Daniel Kaluuya

Barry Keoghan

Cillian Murphy

Brad Pitt

Jesse Plemons

Florence Pugh

Bill Skarsgård

Kristen Stewart

Tilda Swinton

Fernanda Torres

Definição do novo agente secreto

Robert Pattinson foi confirmado oficialmente para assumir o papel do espião britânico. O artista ocupa a vaga deixada por Daniel Craig e se torna o sétimo intérprete do personagem nos cinemas. O comunicado oficial ocorreu na segunda-feira (16/11) nos canais da franquia na internet com a mensagem "Identidade confirmada".

Antes da confirmação oficial, rumores da indústria cinematográfica apontavam outros artistas para o posto principal. Entre os cotados estavam Jacob Elordi, Jack Lowden, Callum Turner, Josh OConnor, Tom Francis, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson e Harry Styles.

Cotadas para o papel de Bond Girl

Com o protagonista já definido, as atenções do público se voltaram para a escolha da parceira de cena do espião britânico.

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A "Variety" também publicou um levantamento com 19 atrizes que poderiam assumir o posto de Bond Girl na produção seguinte. Essa relação reúne nomes como Zendaya, Sydney Sweeney, Emily Blunt, Florence Pugh e Margot Robbie.