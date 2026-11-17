RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Regina Duarte disse que já foi chamada de "ex-namoradinha do Brasil" após interpretar uma garota de programa no teatro, em 1975. O episódio ocorreu durante a montagem da peça "Réveillon" na qual a atriz viveu uma mulher que escondia da família sua atividade profissional.

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Na trama, a personagem dizia sair de casa todos os dias às 18h para estudar inglês. Na realidade, trabalhava como garota de programa. Na época, o papel foi considerado "ousado" e representou um distanciamento das personagens românticas que haviam marcado o início da carreira de Regina Duarte na televisão.

A atriz relembrou o episódio durante participação no programa Sem Cerimônia, da BNTV, exibido nesta segunda-feira (16). Na entrevista, acontou que a expressão "ex-namoradinha do Brasil" apareceu pela primeira vez em uma reportagem da revista Veja.

"É engraçado esse apelidinho. Ele foi usado pela primeira vez pela revista Veja, numa matéria de páginas amarelas, uma entrevista minha, em que dizia 'a ex-namoradinha do Brasil'", afirmou.

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Conhecida por interpretar mulheres românticas, Regina contou ainda que buscava personagens diferentes daquele perfil. A atuação no teatro marcou uma mudança na forma como era apresentada pela imprensa e ampliou sua imagem como atriz.