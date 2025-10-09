Assine
Após ser chamada de ‘equivocada’, Regina Duarte responde comentário de Antônio Fagundes

  • Fagundes havia sido consultado sobre as diferenças políticas entre os dois e afirmou que não guarda mágoas, embora considere a ex-parceira de cena “equivocada” em suas opiniões.
    Fagundes havia sido consultado sobre as diferenças políticas entre os dois e afirmou que não guarda mágoas, embora considere a ex-parceira de cena “equivocada” em suas opiniões. Foto: Youtube/Roda Viva
  • “Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser”, disse o ator a uma rádio portuguesa.
    “Não tenho raiva dela. Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia. Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser”, disse o ator a uma rádio portuguesa. Foto: Reprodução/Instagram
  • Durante uma participação no evento de lançamento da biografia de sua filha, Gabriela Duarte, no dia 3 de outubro, Regina se manifestou sobre a fala.
    Durante uma participação no evento de lançamento da biografia de sua filha, Gabriela Duarte, no dia 3 de outubro, Regina se manifestou sobre a fala. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Alguém me falou sobre isso e disse que ele foi muito carinhoso comigo e eu estou muito feliz: ‘Fagundes, beijão querido, parceirão’!", comentou, de forma amistosa. Foto: Reprodução/Instagram
  • "Eu não me sinto autorizada a ficar julgando o que está acontecendo, cada um vai agir do seu jeito, da sua maneira. A gente precisa respeitar o próprio trabalho e respeitar o trabalho dos outros, pronto. Feito isso, está tudo ok”, concluiu Regina. Foto: Reprodução/Instagram
  • Desde que a atriz Regina Duarte manifestou apoio público a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, suas opiniões políticas vêm gerando atritos com diversos colegas de profissão.
    Desde que a atriz Regina Duarte manifestou apoio público a Jair Bolsonaro nas eleições de 2018, suas opiniões políticas vêm gerando atritos com diversos colegas de profissão. Foto: Divulgação/Carolina Antunes/Presidência da República
  • Um desses confrontos foi com o ator José de Abreu, com quem as discussões se estenderam pelas redes sociais.
    Um desses confrontos foi com o ator José de Abreu, com quem as discussões se estenderam pelas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram
  • Em junho, o ator chegou a dizer que
    Em junho, o ator chegou a dizer que
  • Em 2022, Regina Duarte criticou um personagem gay no filme
    Em 2022, Regina Duarte criticou um personagem gay no filme "Cinderela" e disse que a produção da Disney era uma "ameaça aos valores das crianças". Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • As polêmicas se intensificaram durante a breve passagem da atriz pelo governo em 2020, quando assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura.
    As polêmicas se intensificaram durante a breve passagem da atriz pelo governo em 2020, quando assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura. Foto: Wikimedia Commons /Alan Santos/Palácio do Planalto
  • Na época, a atriz minimizou a ditadura militar e a tortura no Brasil, provocando uma onda de críticas de artistas.
    Na época, a atriz minimizou a ditadura militar e a tortura no Brasil, provocando uma onda de críticas de artistas. Foto: Wikimedia Commons /Alan Santos/Palácio do Planalto
  • A poeta e atriz Elisa Lucinda, por exemplo, demonstrou surpresa com a postura da colega, alegando que Regina
    A poeta e atriz Elisa Lucinda, por exemplo, demonstrou surpresa com a postura da colega, alegando que Regina "nem parecia a amiga que ela conhecia há muitos anos". Foto: Regina Duarte e Elisa Lucinda – Reprodução
  • Em abril de 2025, o ator Paulo Betti também detonou a ex-colega:
    Em abril de 2025, o ator Paulo Betti também detonou a ex-colega: "E ela acusando de que não há democracia? Tem um desvio aí que não entendo se é psicológico ou de caráter mesmo. Não é possível." Foto: Reprodução youtube/Instagram
  • Até mesmo Gabriela Duarte, sua filha, manifestou desacordo público com os posicionamentos políticos da mãe, dizendo ter sido afetada pelas polêmicas que Regina protagonizou.
    Até mesmo Gabriela Duarte, sua filha, manifestou desacordo público com os posicionamentos políticos da mãe, dizendo ter sido afetada pelas polêmicas que Regina protagonizou. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Apesar das polêmicas, Regina Duarte é considerada uma das atrizes mais prestigiadas da TV brasileira.
    Apesar das polêmicas, Regina Duarte é considerada uma das atrizes mais prestigiadas da TV brasileira. Foto: Instagram @reginaduarte
  • Ela iniciou sua carreira nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior. Na Globo, Regina estreou em
    Ela iniciou sua carreira nos anos 1960, fazendo novelas para a extinta TV Excelsior. Na Globo, Regina estreou em "Véu de Noiva", de 1969. Foto: Divulgação/Globo
  • No início dos anos 70, Regina ganhou o apelido de
    No início dos anos 70, Regina ganhou o apelido de "A Namoradinha do Brasil" por conta de suas personagens românticas. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada
    Em 1971, ganhou destaque nacional como a protagonista de “Minha Doce Namorada" e consolidou-se ainda mais com “Selva de Pedra”, de 1972. Foto: Divulgação/Globo
  • Alguns de seus papéis mais marcantes foram como a camponesa Ritinha em
    Alguns de seus papéis mais marcantes foram como a camponesa Ritinha em "Irmãos Coragem", de 1970, e a socialite Malu em "Malu Mulher", de 1979. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos:
    Regina também se tornou a atriz que mais interpretou a famosa personagem Helena nas novelas de Manoel Carlos: "História de Amor", de 1995, "Por Amor", de 1997, e "Páginas da Vida", de 2006. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em
    Seu último trabalho na TV Globo foi como Madame Lucerne em "Tempo de Amar", de 2017. Foto: Reprodução/TV Globo
