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Com apenas 120 moradores e quatro ruas de arquitetura humilde, o vilarejo de Castejón, situado na Alcarria conquense, preserva uma rotina marcada pelo silêncio. Nesse rincão da província de Cuenca nasceu o cantor José Luis Perales, em 1945. O compositor partiu do local aos 13 anos com um alaúde para estudar em Sevilha após conseguir uma bolsa.

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Com mais de 50 milhões de discos vendidos e sucessos no catálogo como "Un velero llamado libertad", "¿Y cómo es él?" e "Te quiero", o músico transformou a terra natal em refúgio definitivo. Em uma casa erguida nos arredores da vila, Perales cuida de uma horta familiar, escreve romances e molda porcelana em sua oficina de olaria, produzindo esculturas de barro e joias ao lado da mulher.

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Patrimônio histórico e construções tradicionais

O patrimônio popular de Castejón reúne antigas adegas de vinho cavadas manualmente pela comunidade na encosta da colina ao longo de gerações. Essas cavernas subterrâneas conservam a produção fresca sob temperatura estável durante o ano todo.

Na parte central do município fica a igreja de Nuestra Señora de la Asunción, templo do século XVI projetado em cruz latina com duas portadas em arco de meio ponto. O passeio até os limites da vila alcança o Chozo de los Pastores, abrigo de pedra seca construído por antigos pecuaristas, e segue até o mirante Balcón de la Alcarria.

Roteiro de fim de semana na região

A culinária local reúne pratos servidos em tabernas da comarca: morteruelo quente acompanhado de pão, zarajos crocantes, cordeiro assado e mel da Alcarria de sobremesa. Quem parte de Madri ou Valência pode organizar uma viagem de dois dias pela região: