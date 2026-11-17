Ana Castela movimentou as redes sociais nesta terça-feira (17) ao compartilhar registros de um dia de descanso na praia. Aos 23 anos recém-completados, a cantora, conhecida como a Boiadeira, aproveitou o momento de folga à beira do mar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Nas imagens divulgadas, a artista posou com um biquíni vinho em frente ao mar. O cenário das fotos contou com uma cadeira amarela de salva-vidas, posicionada próxima ao local em que Ana foi fotografada.

Visual e detalhes físicos

Os cliques destacaram o abdômen definido pelos treinos frequentes e o piercing que a artista exibe no umbigo. Para compor a produção do dia de praia, a cantora optou por acessórios pontuais: brincos de argola e uma corrente com pingente de ferradura.

Tatuagens em evidência

As poses também deixaram visíveis as diversas tatuagens que a artista carrega nos braços. Várias dessas marcas corporais apresentam ligação com a temática de sua carreira sertaneja. Entre os desenhos exibidos, destacam-se:

bota de caubói

cavalo

figura de cowgirl

desenhos de onça e lobo

borboleta e elementos florais

Repercussão nas redes sociais

A postagem alcançou milhares de interações em pouco tempo. O conteúdo movimentou os seguidores da sertaneja e atraiu a curtida de Larissa Manoela.

Nos comentários, admiradores encheram a publicação de reações. A palavra "sereia" surgiu com frequência nas mensagens deixadas pelo público, acompanhada de adjetivos como "monumento", "absurda" e "gostosona".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A beleza da cantora motivou manifestações dos internautas. Uma seguidora elogiou o visual linda e natural", enquanto outra afirmou que "a cada post essa mulher está mais linda". Um fã também brincou com o impacto das imagens publicadas, dizendo ter achado que estava "no céu" antes de notar que olhava a página de Ana.