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Luana Piovani chama Leonardo de ‘lixo humano’ e ironiza Ana Castela

Atriz repercute denúncias sobre fiscalização de fazenda e verbas públicas milionárias; entenda os motivos das declarações que deram o que falar

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
03/11/2026 15:14 - atualizado em 03/11/2026 15:25

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Luana Piovani chama Leonardo de ‘lixo humano’ e ironiza Ana Castela
Em outra manifestação nas redes, Luana Piovani questionou cachês recebidos por Ana Castela com verbas públicas crédito: Tupi

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nessa segunda-feira (2) para criticar duramente os cantores sertanejos Leonardo e Ana Castela. As declarações repercutiram denúncias trabalhistas e contratações com recursos públicos ligadas aos artistas. Até o momento das postagens, nenhum dos músicos havia respondido aos ataques.

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Denúncias sobre fiscalização trabalhista

O cantor Leonardo recebeu ofensas diretas de Piovani, que o chamou de "lixo humano". A atriz compartilhou o vídeo da página "Um Preto que Pensa", que relembra uma fiscalização trabalhista em uma propriedade do músico situada no município de Jussara, em Goiás.

Em 2024, o artista foi inserido na "lista suja" do Ministério do Trabalho e Emprego, cadastro administrativo voltado a empregadores autuados por submeter pessoas a condições análogas à escravidão. O procedimento representa uma penalidade administrativa e não equivale a uma condenação criminal.

Durante a inspeção no local, auditores fiscais encontraram seis trabalhadores em situação degradante, incluindo um adolescente de 17 anos. O relatório apontou precariedades nas instalações:

  • Falta de sanitários

  • Presença de fezes de animais no alojamento

Na época, o sertanejo afirmou que não conhecia os trabalhadores que prestavam serviços no local. A publicação criticou a postura do proprietário ao afirmar que "o cara compra uma fazenda, mas não quer nem saber quem trabalha lá".

O conteúdo também associou o caso à postura política de Leonardo, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro para a corrida presidencial de 2026. O autor da gravação questionou o comportamento do sertanejo em relação a pautas trabalhistas, apontando alinhamento com grupos que defendem interesses contrários aos empregados.

Questionamentos sobre verbas públicas

Em outra manifestação nas redes, Luana Piovani questionou cachês recebidos por Ana Castela com verbas públicas. A atriz divulgou uma publicação sobre valores pagos à jovem sertaneja e acrescentou a legenda "Um blefe chamado Ana Masmorra".

A gravação divulgada alega que a cantora acumulou cerca de R$ 73 milhões em contratações com prefeituras e órgãos estatais ao longo de dois anos.

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O material também fez cobranças sobre a suposta inclinação eleitoral da cantora ao Partido Liberal, encerrando com a declaração "Sabe que número ela aperta? 22. Isso é um escárnio".

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