O livro póstumo de memórias de Eric Dane vai além das lembranças de sua vida e revela o lado mais íntimo do ator em conselhos e últimos desejos para as filhas

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Em sua autobiografia "My Book of Days", lançada pela The Open Field, Eric Dane relata os episódios mais marcantes de sua trajetória. A obra narra momentos decisivos como o dia em que alcançou a sobriedade, o encontro com sua futura esposa e a confirmação do diagnóstico de ALS.

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Dane trabalhou no livro durante o último ano de vida. O ator morreu em fevereiro, aos 53 anos, nove meses antes do início das vendas da publicação. Sua esposa e melhor amiga, Rebecca Gayheart Dane, afirmou ao jornal "USA TODAY" que o marido ficaria "realmente feliz" com o resultado do material.

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A viúva espera que os admiradores vejam o artista "além de McSteamy", apelido dado ao personagem interpretado por ele na série de TV Grey's Anatomy. Dane compartilha reflexões com o público ao escrever: “Não espere até receber a pior notícia possível antes de decidir se tornar sua melhor versão possível."

Orientações para as filhas

Nos capítulos intitulados "Today", Dane fala diretamente com as filhas Billie, de 16 anos, e Georgia, de 14 anos. O texto traz desde conselhos simples, como não se relacionar com colegas de trabalho, até reflexões profundas. O artista revela que seu maior arrependimento envolve não ter passado tempo suficiente com elas.

Ao abordar o valor da vida, ele enfatiza: "Meninas, o tempo é precioso. Nunca o matem ou o desperdicem. Preservem-no. Como vimos, vocês nunca sabem quanto tempo lhes resta."

No trecho final "The Last Today", Dane confessa o pavor de ficar acamado, sem fala e sem movimentos enquanto mantém a mente lúcida antes de sua morte. O pai lamenta não presenciar o futuro de Georgia aos 24 anos e de Billie aos 26, pedindo que ambas usem suas falhas como um alerta.

O autor orientou que as jovens evitassem o meio artístico, mas Georgia estreará como atriz ao lado da mãe no filme "The Ocean Between Them", do canal Lifetime. Dane também aconselhou as filhas a escolherem companheiros com caráter, compaixão e igualdade, além de brincar sobre o interesse de Billie pelo ator Jacob Elordi, colega de elenco na série de TV "Euphoria": "Eu aprovo. Ele é um bom garoto. Viu? Maturidade."

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Antes de finalizar o relato com votos de carinho, Dane reforça para as filhas continuarem lutando diante das adversidades, chamando as jovens de seu legado. Gayheart Dane declarou ao "USA TODAY" que as adolescentes estão reagindo dentro do esperado, ressaltando que o luto não é linear e definindo a obra como um presente que explica a jornada do pai.