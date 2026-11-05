Estrela de 'Game of Thrones' retorna ao gênero fantasia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Peter Dinklage, conhecido mundialmente por interpretar Tyrion Lannister na série “Game of Thrones”, está no elenco de “Wicker”, fantasia romântica que vem surpreendendo nas bilheterias dos Estados Unidos. Estrelado por Alexander Skarsgård e Olivia Colman, o longa teve uma estreia acima das expectativas e conseguiu manter o bom desempenho no segundo fim de semana em cartaz.

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Na produção, Dinklage interpreta um cesteiro procurado por uma pescadora (Olivia Colman) que vive em uma aldeia medieval patriarcal. Cansada de ser hostilizada pelos moradores por sua independência e por não ter um marido, ela faz um pedido inusitado: quer que o artesão construa um companheiro de vime para ela.

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Um mês depois, surge o personagem de Alexander Skarsgård, um homem alto, corpulento e inteiramente feito de fibras trançadas. A chegada do marido incomum provoca alvoroço na aldeia, especialmente quando seu comportamento dentro de casa começa a despertar a inveja de outros moradores.

Distribuído pela Black Bear Pictures, “Wicker” arrecadou US$ 5,7 milhões no fim de semana de estreia, mesmo com lançamento em menos de 1,5 mil salas de cinema nos Estados Unidos. No segundo fim de semana, a produção demonstrou boa sustentação nas bilheterias. A arrecadação caiu apenas 24%, chegando a US$ 4,3 milhões. Com isso, o longa ultrapassou US$ 13 milhões em receita e superou o orçamento estimado em US$ 10 milhões.

Diante da procura, a distribuidora ampliou o circuito de exibição para quase 2,4 mil salas nos Estados Unidos. O filme também vem recebendo avaliações positivas: no Rotten Tomatoes, acumula 95% de aprovação da crítica e 92% do público.

Além de Dinklage, Skarsgård e Colman, o elenco conta com Elizabeth Debicki e Richard E. Grant. A produção estreou no Festival de Cinema de Sundance, no início de 2026, e já aparece entre os títulos cotados para a temporada de premiações.

Peter Dinklage está por trás do marido de vime

Inspirado no conto “The Wicker Husband”, de Ursula Wills-Jones, o filme apresenta uma sociedade em que os habitantes são identificados por suas profissões e as mulheres enfrentam regras rígidas de comportamento. Nesse contexto, a personagem de Colman desafia as convenções ao encomendar um marido que não é humano.

A história combina fantasia, comédia e crítica social para abordar temas como machismo, inveja, independência e relações amorosas. A direção é de Eleanor Wilson e Alex Huston Fischer, que também são parceiros na vida pessoal.

A construção do marido de vime foi um dos principais desafios da produção. O trabalho artesanal ficou a cargo do estúdio neozelandês Weta Workshop, conhecido pelos efeitos especiais de franquias como “O Senhor dos Anéis” e “Avatar”.

Para Alexander Skarsgård, interpretar o personagem exigiu adaptações físicas e expressivas. Em entrevista à agência AFP, o ator contou que a roupa era pesada, quente e provocava claustrofobia, além de não permitir que ele retirasse a estrutura nem mesmo durante as pausas para o almoço.

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A máscara também dificultava a interpretação. Como o rosto ficava praticamente coberto pelas fibras, Skarsgård precisou exagerar as expressões para transmitir emoções ao público. Olivia Colman elogiou o desempenho do colega e destacou a capacidade dele de expressar amor, humor e nuances por trás de uma estrutura de vime.